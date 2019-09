Zelenskyj označil telefonát s Trumpem za normální, o žádný nátlak podle něj nešlo

NEW YORK Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při středečním setkání s americkým protějškem Donaldem Trumpem na okraj Valného shromáždění OSN v New Yorku prohlásil, že podle jeho názoru na něj americký prezident v červencovém telefonátu nevykonával nátlak a rozhovor podle agentury AFP označil za normální. Dal také najevo, že Ukrajina si nepřeje, aby byla zatahována do vnitropolitických sporů ve Spojených státech.

Bílý dům odtajnil dokumenty. Trump podle nich žádal prezidenta Ukrajiny, aby mu dodal ‚kompro‘ na Bidena Kauza kolem telefonátu je klíčovým důvodem úterního rozhodnutí opozičních demokratů zahájit proces přípravy ústavní žaloby, neboli impeachmentu, vůči prezidentu Trumpovi.

Trump podle přepisu telefonátu, který ve středu zveřejnil Bílý dům, po ukrajinském prezidentovi požadoval prověření někdejšího viceprezidenta Joea Bidena, který nyní usiluje o demokratickou nominaci na prezidentskou kandidaturu.