Volby na Ukrajině můžeme mít za dva až tři měsíce, řekl Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý prohlásil, že je připraven uspořádat na Ukrajině volby. Požádá Američany a Evropany, aby pomohli zajistit bezpečnost, a také parlament o nezbytné změny v ukrajinském právu, aby bylo možné hlasování uspořádat i během války.
Zelenskyj odmítl podezření, že „se drží křesla“, a proto pokračuje ve válce. Zdůraznil, že volby lze uspořádat pouze při zajištění bezpečnosti občanů.

„Jsou dvě podmínky pro uspořádání voleb - první je bezpečnost a jak ji zajistit během náletů a útoků, a druhá je právní základ pro legitimitu voleb,“ řekl prezident podle portálu RBK-Ukrajina.

„Jsem připraven na volby. Navíc požádám USA, aby pokud možno společně s evropskými kolegy zajistili bezpečnost pro uspořádání voleb. Pak Ukrajina během 60-90 dnů bude na uspořádání voleb připravena,“ prohlásil.

Zelenskyj také vyzval poslance, aby připravili příslušné návrhy novely volebního zákona. „Zítra budu na Ukrajině. Očekávám návrhy od partnerů a poslanců a jsem připraven jít do voleb,“ shrnul podle webu.

Ten připomněl, že jeden z 28 bodů amerického mírového plánu hovořil o uspořádání voleb na Ukrajině během 100 dnů po ukončení války.

Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že nelegitimita Zelenského brání uzavřít mírovou dohodu s Kyjevem. Americký prezident Donald Trump v rozhovoru poskytnutém serveru Politico vyzval Ukrajinu, aby vyhlásila nové volby. „Už dlouho neměli volby. Víte, mluví o demokracii, ale dostává se to do bodu, kdy to už demokracie není,“ tvrdil Trump.

Putin, z jehož rozkazu ruská armáda v únoru 2022 na Ukrajinu vpadla, odmítal uznat legitimitu Zelenského právě s odkazem na to, že setrvává ve funkci, ačkoliv se původně prezidentské volby měly v zemi konat na konci března 2024. Kyjev to odmítá s tím, že volby nelze uspořádat za válečného stavu a v situaci, kdy část území suverénní země ovládají okupační síly.

