Rusko podpořilo schůzku v třístranném formátu pro mírová jednání, řekl Zelenskyj

„Americká strana navrhuje, aby se tak stalo co nejdříve, my to podporujeme. Neznám konečné datum této schůzky. Na programu je ukončit válku, přiblížit mír a připravit vše pro schůzku na úrovni vedení,“ řekl ukrajinský lídr.
Dodal, že ukrajinští vyjednavači budou komunikovat se zástupci Spojených států a Ruska, aby přiblížili konec války. Podle prezidenta by se tato schůzka měla uskutečnit nejpozději začátkem listopadu.
„Podpoříme návrh na příměří, ukončení války, příměří v energetickém sektoru, jakékoli humanitární iniciativy, návrat vězňů. Hlavní iniciativou ze všech těchto jednání a hlavním pozitivním signálem je sejít se co nejdříve a začít pracovat,“ dodal Zelenskyj.
Zdůraznil, že pro nastolení míru by se strany měly dohodnout na setkání lídrů Spojených států, Ruska a Ukrajiny. Prezident také zdůraznil, že na tomto setkání by měla být zastoupena i Evropa.
Zelenskyj to vysvětlil takto: „To je pro nás důležité, protože program jakýchkoli dohod se bude týkat jak bezpečnostních záruk, tak plánu obnovy našeho státu po skončení války a dalších otázek souvisejících se Spojenými státy, ukončením ruské války proti Ukrajině a evropskou podporou. To znamená, že jsme o všech těchto otázkách s partnery diskutovali.“
Poradce ruského prezidenta Vladimira Putina Jurij Ušakov dříve uvedl, že by Rusko mohlo na třístranná jednání vyslat vojenský personál a také poradce kremelského vládce Vladimira Medinského. Moskva také uvedla, že by se schůzka mohla konat v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech.
Zvláštní vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff při shrnutí dnešního jednání s Putinem poznamenal, že se mu na setkání podařilo „navázat na úspěch“, kterého dosáhl den předtím v Oslu s ukrajinským prezidentem a evropskými zástupci. Uvedl také, že s Putinem projednal „rámec pro mírové urovnání“.