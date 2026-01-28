Zelenskému bychom při jednání v Moskvě zaručili bezpečnost, slibuje Rusko

Rusko zaručí ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému bezpečnost, pokud přicestuje na setkání s ruským vůdcem Vladimirem Putinem do Moskvy. Prohlásil to Putinův poradce Jurij Ušakov. Připustil, že na schůzku vůdců obou znepřátelených zemí opakovaně naléhal v telefonátech s Putinem americký prezident Donald Trump.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (25. ledna 2026)

„Pokud jde o prohlášení, že je Zelenskyj připraven setkat se s ruským prezidentem, není to pro nás novinka. Několikrát se (tato otázka) posuzovala během telefonických kontaktů našeho prezidenta Vladimira Putina s americkým prezidentem Trumpem. Během těchto rozhovorů hlavně Trump nám navrhoval, abychom uvažovali o takové možnosti,“ řekl Ušakov.

Pokud je Zelenskyj skutečně připraven se s Putinem sejít, bude očekáván v Moskvě, prohlásil. „Garantujeme, že mu zajistíme bezpečnost i nezbytné podmínky pro práci,“ ujistil Putinův poradce.

Není jasné, zda by Zelenskyj byl ochoten se sejít s Putinem na nepřátelské půdě, dříve ale ujišťoval, že Ukrajina je připravena jednat se šéfem Kremlu v jakékoli formě. Nikdo kromě Putina totiž podle Zelenského nemůže v Rusku rozhodnout o ukončení války, kterou Moskva vede bezmála čtyři roky proti sousední zemi, či alespoň o příměří.

Putin ale podle ukrajinského prezidenta není připraven ukončit válku, jak svědčí pokračující ruské útoky na ukrajinská města.

