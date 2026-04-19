Kreml dostane miliardy na válčení, burcuje Kyjev. Vadí výjimka na nákup ruské ropy

  12:25aktualizováno  12:25
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu kritizoval americké prodloužení výjimky, která zemím umožňuje nakupovat sankcionovanou ruskou ropu a ropné produkty, jež jsou již naložené na tankerech na moři. Miliardy dolarů získané z prodeje této ropy podle ukrajinského prezidenta Moskva ihned použije na nové útoky proti Ukrajině.
foto: Reuters

„Každý dolar zaplacený za ruskou ropu jsou další peníze na válku,“ napsal Zelenskyj na síti X. Na moři se podle něj v současnosti nachází více než 110 ropných tankerů z ruské stínové flotily, s jejíž pomocí se Moskva snaží obcházet sankce.

Tyto tankery převážejí přes 12 milionů tun ruské ropy, které lze nyní bez jakýchkoliv následků prodat. Rusko tím získá deset miliard dolarů (přibližně 200 miliard korun), které ihned „promění“ na nové údery na Ukrajinu, dodal Zelenskyj.

Původní licenci umožňující po dobu jednoho měsíce nákup ruské sankcionované ropy a ropných produktů ministerstvo financí USA vydalo v polovině března a v pátek platnost výjimky prodloužilo až do 16. května.

Americká administrativa se tímto krokem snaží zvýšit objem ropy obchodované na světových trzích a zabránit tak dalšímu navyšování její ceny. V důsledku izraelsko-americké války proti Íránu a ochromení přepravy ropy a plynu skrze strategický Hormuzský průlivu totiž ceny těchto komodit výrazně vzrostly.

Bílý dům v březnu vydal obdobnou licenci i pro nákup íránské ropy a ropných produktů již naložených na tankerech plujících na moři. Také tento krok byl snahou o stabilizaci cen na světových trzích.

