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Rusko nás chce uvrhnout do blackoutu, napsal Zelenskyj. Spoléhá na podporu USA

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  11:24
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoří na tiskové konferenci v norském...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoří na tiskové konferenci v norském Oslu. (20. října 2026) | foto: Cornelius PoppeČTK

Rusko udeřilo v noci na Kyjev balistickými raketami. (7. listopadu 2026)
Rusko udeřilo v noci na Kyjev balistickými raketami. (7. listopadu 2026)
Rusko udeřilo v noci na Kyjev balistickými raketami. (7. listopadu 2026)
Rusko udeřilo v noci na Kyjev balistickými raketami. (7. listopadu 2026)
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Spoléháme na americký Kongres, že bude podporovat Ukrajinu, zejména proto, že Rusko své útoky stále stupňuje a snaží se zemi odstřihnout od elektrického proudu, napsal v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruská armáda v noci udeřila na ukrajinské území 172 drony a 36 balistickými střelami. Hlavním cílem byl podle Zelenského opět energetický sektor.

„Pokud se Rusko snaží uvrhnout Kyjev, město s několika miliony obyvatel, i celou zemi do blackoutu, Ukrajina v tom nesmí zůstat sama. Spoléháme na to, že americký Kongres bude Ukrajině věnovat zvýšenou pozornost,“ prohlásil Zelenskyj.

„Je klíčové, aby podpora Ukrajiny zůstala prioritou americké politiky. Spoléháme na jednotu obou politických stran v otázkách bezpečnosti, podpory Ukrajiny, odsouzení ruské agrese a posilování sankčního tlaku na (ruského prezidenta Vladimira) Putina,“ dodal ukrajinský prezident.

USA podle Zelenského hrají klíčovou roli v přiblížení se míru ve válce, kterou začalo Rusko v únoru 2022 invazí na území sousední země.

„Rusko se připravuje na třístranná jednání tím, že na kritickou infrastrukturu Ukrajiny vypouští balistické střely,“ napsal v sobotu také na telegramu Zelenskyj.

Mírová jednání zástupců Ukrajiny, Ruska a USA se mají konat 10. a 11. listopadu v Abú Zabí. Za USA rozhovory povedou zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner.

V ruské delegaci bude mimo jiné Putinův poradce Vladimir Medinskij, náměstci ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov a Michail Galuzin a šéf vojenské rozvědky GRU Igor Kosťukov, řekl dnes podle agentury Interfax mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Válka na Ukrajině

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