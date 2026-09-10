Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Zelenskyj se plánuje setkat s Trumpem na konci září v New Yorku

Autor:
  22:02aktualizováno  22:02
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Setkání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a amerického prezidenta...

Setkání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a amerického prezidenta Donalda Trumpa v Bílém domě ve Washingtonu. (28. července 2026) | foto: x.com/@ZelenskyyUa

Putin nechce zaútočit na země NATO, prohlásil Trump (4. září 2026)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijel do Bílého domu na setkání se...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijel do Bílého domu na setkání se...
Americký prezident Donald Trump jedná s ukrajinským prezidentem Volodymyrem...
35 fotografií
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se plánuje setkat se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem na konci září v New Yorku. Američtí a ukrajinští vyjednavači jsou v neustálém kontaktu, řekl dnes podle tiskových agentur po schůzce s kanadským premiérem Markem Carneym v Calgary.

Třístranná jednání o ukončení války na Ukrajině se podle Zelenského neuskuteční před parlamentními volbami v Rusku, které se konají 20. září.

Na otázku ohledně možných jednání o zmírnění bojů na Ukrajině, kterou Rusko v roce 2022 napadlo, Zelenskyj odpověděl, že v období ruských voleb neočekává žádné podstatné rozhovory.

„Na konci září bychom měli mít příležitost setkat se s americkým týmem v New Yorku,“ řekl Zelenskyj. „A myslím, že budu moci být otevřenější po setkání s prezidentem Trumpem,“ dodal. Zelenskyj se s šéfem Bílého domu nejspíš setká na okraj Valného shromáždění OSN, poznamenala agentura AFP.

Ukrajinský vůdce také uvedl, že doufá v pokrok v jednáních mezi ukrajinskou a americkou stranou o energetice a obilí.

Trumpa dnes na tiskové konferenci se Zelenským zmínil i Carney. Uvedl, že s americkým prezidentem v poslední době párkrát hovořil o válce na Ukrajině a záležitostech spojených s válkou mezi USA a Íránem. „S prezidentem Trumpem mluvím pravidelně. Mluvil jsem s ním v posledních dnech,“ řekl.

Kanadský premiér, jehož země se potýká s prohlubující se obchodní válkou s Washingtonem, uvedl, že s Trumpem hovořil, „protože součástí naší odpovědnosti je pracovat společně“. Navzdory rostoucímu napětí mezi zeměmi vyjádřil ochotu uzavřít s Washingtonem „spravedlivou“ obchodní dohodu.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.