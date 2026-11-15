Omezení Starshieldu pomáhá Rusku zasahovat Ukrajinu, uvedl Zelenskyj

„Rusové útočí na rozvodny pomocí dronů Šáhed,“ napsal Zelenskyj na síti X s odkazem na bezpilotní letouny, které Rusko běžně vysílá nad území Ukrajiny. „Mnoho z těchto úderů je úspěšných, protože stále platí omezení rychlosti provozu terminálů Starshield podél frontové linie a na dočasně okupovaných územích,“ dodal.
Ukrajinský generální štáb oznámil, že ukrajinské síly v noci zaútočily na petrochemický závod Nižněkamskněftěchim a na ropnou rafinerii v ruském Tatarstánu. Podnik Nižněkamskněftěchim patří k významným výrobcům syntetického kaučuku a plastů.
Dalším cílem ukrajinského útoku byl podle generálního štábu závod Monolit v Brjanské oblasti na západě Ruska, který vyrábí vojenské a letecké vybavení, včetně vrtulníků a náhradních dílů. Rozsah škod ani případné oběti ukrajinská armáda neupřesnila.