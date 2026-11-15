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Omezení Starshieldu pomáhá Rusku zasahovat Ukrajinu, uvedl Zelenskyj

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  15:35aktualizováno  15:35
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Ruský útok na ukrajinské město Čornomorsk. (15. listopadu 2026)

Ruský útok na ukrajinské město Čornomorsk. (15. listopadu 2026) | foto: Reuters

Ruský útok na ukrajinské město Čornomorsk. (15. listopadu 2026)
Ruský útok na ukrajinské město Čornomorsk. (15. listopadu 2026)
Ruský útok na Záporoží. (14. listopadu 2026)
Ruský útok na Záporoží. (14. listopadu 2026)
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Ruská armáda v noci na neděli zaútočila na energetickou a železniční infrastrukturu v osmi ukrajinských regionech. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle něj k úspěšnosti některých ruských úderů přispívají také omezení provozu satelitní komunikační služby Starshield americké společnosti SpaceX v oblastech poblíž fronty a na okupovaných územích.

„Rusové útočí na rozvodny pomocí dronů Šáhed,“ napsal Zelenskyj na síti X s odkazem na bezpilotní letouny, které Rusko běžně vysílá nad území Ukrajiny. „Mnoho z těchto úderů je úspěšných, protože stále platí omezení rychlosti provozu terminálů Starshield podél frontové linie a na dočasně okupovaných územích,“ dodal.

Ukrajinský generální štáb oznámil, že ukrajinské síly v noci zaútočily na petrochemický závod Nižněkamskněftěchim a na ropnou rafinerii v ruském Tatarstánu. Podnik Nižněkamskněftěchim patří k významným výrobcům syntetického kaučuku a plastů.

Dalším cílem ukrajinského útoku byl podle generálního štábu závod Monolit v Brjanské oblasti na západě Ruska, který vyrábí vojenské a letecké vybavení, včetně vrtulníků a náhradních dílů. Rozsah škod ani případné oběti ukrajinská armáda neupřesnila.

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