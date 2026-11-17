„Tyto interceptory by neměly ležet ve skladech, ale měly by chránit naše občany,“ uvedl Zelenskyj, který se k jednání připojil prostřednictvím videohovoru. Ukrajina podle něj potřebuje střely bezodkladně, neboť čelí ruským útokům prováděným balistickými raketami a drony Šáhed. Spojené státy i některé evropské státy přitom nezbytné střely vlastní.
Ukrajinský prezident současně požádal Spojené státy o pomoc. Každý úspěšný útok ze strany Ruska Moskvu podle jeho slov posiluje a stupňuje její agresivitu. Za významný označil rovněž pokračující program PURL, jehož prostřednictvím spojenci financují nákup amerických zbraní pro Ukrajinu.
Kromě protivzdušné obrany Kyjev naléhavě potřebuje také další munici pro stíhací letouny F-16 a navýšení počtu těchto strojů. Zelenskyj poukázal na to, že letouny vyžadují častou údržbu a značnou část času tráví v opravách, kvůli čemuž Ukrajina potřebuje další stíhačky F-16 co nejdříve.
Britský ministr obrany Wes Streeting oznámil, že Londýn uvolní další finanční prostředky na posílení ukrajinské protivzdušné obrany. Tato pomoc má obsahovat rakety, odpalovací zařízení a desítky radarů. Zároveň zdůraznil, že spojenci musejí dosavadní závazky přeměnit v hmatatelné vojenské schopnosti a garantovat podporu Ukrajině i v průběhu příštího roku.
Německý ministr obrany Boris Pistorius varoval před hrozbou, že Rusko se zřejmě i letos pokusí využít nadcházející zimu jako zbraň s cílem způsobit co největší škody na ukrajinské infrastruktuře. Kromě pokračující vojenské podpory je podle něho nezbytné utahovat šrouby sankcí a zacelovat mezery, které umožňují jejich obcházení.
Pistorius rovněž vyzdvihl význam spolupráce v oblasti obranného průmyslu s Ukrajinou. Zkušenosti ukrajinských vojáků a jejich poznatky z fronty mohou podle něj přínosně posloužit i armádám členských států NATO. Německo již s Ukrajinou spolupracuje na produkci obranného vybavení a vývoji moderních technologií.
Generální tajemník NATO Mark Rutte konstatoval, že pokračující ruské útoky na ukrajinská města a infrastrukturu jasně demonstrují, proč je další podpora Kyjeva naprosto nezbytná. Podtrhl také, že spojenecká podpora současně posiluje vyjednávací pozici Ukrajiny pro případná budoucí mírová jednání. Náměstek amerického ministra obrany Elbridge Colby však v této souvislosti zkritizoval ukrajinské údery hluboko na ruském území a upozornil, že podle něj představují riziko eskalace.
Washington podle něj považuje za problematické zejména ukrajinské útoky na civilní infrastrukturu, například sklady internetového obchodu Wildberries.
„Tyto údery, zejména ty namířené proti civilní infrastruktuře, pravděpodobně posílily odhodlání ruské veřejnosti i vůli Kremlu konflikt dále eskalovat,“ uvedl Colby během svého projevu před aliančními ministry obrany.
Colby přitom ve své řeči zároveň zdůraznil, že americký prezident Donald Trump a jeho administrativa jsou pevně odhodláni dosáhnout ukončení války. Vojenská podpora Ukrajiny by podle něj měla pokračovat, včetně programu PURL, který umožňuje spojencům financovat nákup amerických zbraní pro Kyjev.
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9. července 2026