Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Systémy Starlink a Starshield obnovily provoz bez omezení rychlosti, řekl Zelenskyj

Autor:
  16:00aktualizováno  16:00
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Fotogalerie1

Volodymyr Zelenskyj (14. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Provoz satelitního komunikačního systému Starlink a jeho vojenské verze Starshield se na Ukrajině vrátil k rychlostem připojení, kterých dosahovaly před zavedením omezení před více než týdnem. Na platformě Telegram to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj."Rychlost je nyní na úrovni, kterou potřebujeme.

Obnova začala v noci a dnes ráno už byly rychlosti dostatečné k tomu, aby bylo možné připojení využívat,“ napsal prezident.

„To je velmi důležité, má to zásadní význam pro naši logistiku na frontě a pro obranu Ukrajiny před raketově poháněnými ‚šáhedy‘,“ dodal lídr v odkazu na drony íránského typu, které si mezitím Moskva vyrábí svépomocí pod názvem Geraň-2 a hojně je využívá k útokům na ukrajinskou energetickou i civilní infrastrukturu.

Zdroj z ukrajinského ministerstva obrany již dříve během dneška agentuře Ukrinform řekl, že satelitní komunikační systémy Starlink a Starshield, které Ukrajina hojně využívá při bojových operacích, znovu fungují i při rychlostech dronů více než 160 kilometrů v hodině.

Ukrajina si v poslední době opakovaně stěžovala, že jí bylo omezeno fungování těchto systémů při vyšších rychlostech. Ještě v pátek Kyjev mluvil o pokračujícím omezení navzdory tomu, že ve čtvrtek večer americký prezident Donald Trump řekl, že šéf společnosti SpaceX Elon Musk východoevropské zemi obnovil přístup k satelitní síti Starlink. SpaceX oba systémy provozuje.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×