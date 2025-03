Druhý pokus? Zelenskyj by mohl jet za Trumpem spolu s Macronem a Starmerem

Mluvčí francouzské vlády Sophie Primasová uvedla, že Paříž pracuje na obnovení vazeb mezi Spojenými státy a Ukrajinou s cílem dosáhnout „trvalého a pevného míru“. „Navrhli jsme příměří ... Francie a Evropa se snaží obnovit spojení mezi Spojenými státy a Ukrajinou,“ řekla Primasová francouzské televizi LCI.

Francie a Británie navrhly částečné měsíční příměří mezi Ruskem a Ukrajinou, které by se týkalo leteckých a námořních útoků a útoků na energetickou infrastrukturu, ale nezahrnovalo by pozemní boje, uvedl Macron a jeho ministr zahraničí na začátku tohoto týdne. Později se od tohoto vyjádření Británie distancovala a list Financial Times uvedl, že se jednalo o návrh francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

Zelenskyj v úterý v příspěvku na sociální síti X napsal, že on a jeho tým „jsou připraveni pracovat pod silným vedením prezidenta Trumpa, abychom dosáhli trvalého míru“.

Navrhl propuštění válečných vězňů a příměří na nebi i na moři. Zelenskyj v příspěvku také ujišťoval, že nikdo nechce mír více než Ukrajinci a že „nikdo z nás nechce nekonečnou válku“. Stalo se to po páteční roztržce mezi oběma politiky v Bílém domě, během níž Trump mimo jiné Zelenského obvinil, že „není připravený na mír“.

Evropská diplomacie se snaží posílit podporu Západu pro Ukrajinu po pátečním vyhroceném jednání Zelenského s Trumpem v Oválné pracovně. Starmer v reakci na to v neděli v Londýně zorganizoval setkání Zelenského s představiteli některých evropských zemí, Česko zastupoval premiér Petr Fiala. Některé země po schůzce naznačily, že chtějí být součástí evropského plánu pro Ukrajinu.