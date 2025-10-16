„Hlavním tématem diskuse budou tomahawky. Samozřejmě je tu také otázka patriotů,“ uvedl zdroj s odkazem na americké systémy protivzdušné obrany.
Do Washingtonu dříve tento týden dorazila ukrajinská delegace v čele s premiérkou Julijí Svyrydenkovou a podle šéfa Zelenského kanceláře Andrije Jermaka se mimo jiné setkala právě se zástupci společnosti Raytheon, která střely s plochou dráhou letu Tomahawk vyrábí, nebo výrobce letounů F-16 Lockheed Martin.
Zelenskyj už dříve uvedl, že se s Trumpem podělil o vizi, kolik amerických střel Tomahawk Ukrajina pro své válečné úsilí proti Rusku potřebuje, a že oba v pátek projednají další podrobnosti v této záležitosti. Dodávku těchto zbraní označil za prostředek, jak přimět Moskvu k ukončení války, kterou rozpoutala. Ukrajinský prezident také žádá o posílení ukrajinské protivzdušné obrany, chránící zemi před sílícími ruskými útoky na ukrajinskou energetiku před nastávající zimou.
„Putin je hluchý ke všemu, co svět říká, takže jediný jazyk, který je stále schopen pochopit, je jazyk tlaku – tlaku sankcemi a dlouhým doletem,“ napsal dnes na síti X ukrajinský prezident v reakci na noční ruský vzdušný útok na Ukrajinu, kdy invazní armáda podle Kyjeva vyslala na napadenou zemi 320 dronů a 37 střel, přičemž cílila na ukrajinskou energetiku.
Ukrajina mezitím stále častěji cílí své dronové a jiné údery na ruský ropný průmysl. Deklarovaným cílem je přerušit zásobování ruské armády palivem a ztížit Moskvě financování války.
Trump v neděli po telefonátu se Zelenským uvedl, že by mohl dodávky tomahawků Ukrajině povolit. Šéf Bílého domu se dlouhodobě snaží konflikt ukončit, v létě se setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na Aljašce, ale jeho úsilí zatím v klid zbraní ve východní Evropě nevyústilo. Kyjev opakovaně souhlasil s americkým návrhem na bezpodmínečné příměří, Rusko zastavit boje odmítlo.
Moskva mezitím Washington varovala před poskytnutím tomahawků Ukrajincům s tím, že by to způsobilo výraznou eskalaci konfliktu a napětí v rusko-amerických vztazích.
Ukrajina se už čtvrtým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Činí tak i s podporou svých západních partnerů, kteří jí poskytují mimo jiné zbraně. Trump, jenž se do úřadu vrátil letos v lednu, v minulosti kritizoval americké výdaje na pomoc Ukrajině. V létě podle serveru Euractiv navrhnul iniciativu nazvanou Seznam prioritních požadavků Ukrajiny (PURL), která spočívá v tom, že spojenecké země NATO platí za americké vojenské vybavení pro Ukrajinu.