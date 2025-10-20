„Pokud budu pozván do Budapešti, bude-li to na třístrannou schůzku, nebo jak se říká na kyvadlové rokování, kdy se prezident Trump setká s Putinem a prezident Trump se setká se mnou, pak se na té či oné formě dohodneme,“ řekl Zelenskyj na tiskové konferenci. Zároveň dodal, že Budapešť není nejlepším místem pro takové setkání.
Minulý týden Trump po telefonátu s Putinem oznámil, že se s ruským prezidentem sejde v Budapešti, aby se pokusili ukončit válku na Ukrajině. Maďarský premiér Viktor Orbán je spojencem Trumpa a i přes ruskou invazi na Ukrajinu, jež začala v únoru 2022, udržuje vztahy s Moskvou a k Zelenskému bývá kritický.
Ukrajinský prezident se v pátek setkal s Trumpem ve Washingtonu a hovořil s ním mimo jiné o protivzdušné obraně své země a o bezpečnostních zárukách pro Kyjev.
Trump podle tiskových agentur Zelenskému sdělil, že Rusko a Ukrajina by měly uzavřít mír na současné linii bojů. Podle serveru Axiosu šéf Bílého domu také řekl, že USA Kyjevu neposkytnou požadované střely dlouhého doletu Tomahawk, alespoň prozatím. Zelenskyj uvedl, že Washington zřejmě nechce eskalovat napětí s Ruskem před setkáním s Putinem.
Zelenskyj také prohlásil, že jeho země potřebuje dalších 25 amerických protiletadlových systémů Patriot k boji proti ruským raketovým úderům. Dodal, že zahájil jednání se zbrojními společnostmi o dodávkách 25 takových systémů. Vzhledem k tomu, že Spojené státy nyní poskytují Ukrajině zbraně placené evropskými zeměmi, měly by se podle Zelenského zaplatit patrioty ze zmrazených ruských aktiv.
Při nedělní schůzce s embargem na informace do dnešního dne také Zelenskyj novinářům sdělil, že Ukrajina, jejíž energetickou infrastrukturu ruské údery vážně poškodily, by mohla tuto zimu dovézt plyn v hodnotě asi dvě miliardy dolarů (zhruba 42 miliard Kč), a to ze Spojených států, Evropy či Ázerbájdžánu.
Americký zkapalněný plyn by mohl být dovezen přes terminály v Polsku a v Řecku, přičemž v budoucnu by Ukrajina mohla ve spolupráci s americkými společnostmi postavit vlastní terminál.