Ruské odmítání příměří komplikuje úsilí o trvalé mírové soužití, uvedl Zelenskyj

Americký prezident Donald Trump po pátečním jednání se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem na Aljašce upustil od požadavku bezpodmínečného příměří na Ukrajině a v souladu s postojem Moskvy nyní hodlá prosazovat uzavření komplexní mírové dohody. V pondělí Trump přijme Zelenského v Bílém domě.
„Vidíme, že Rusko odmítá četné výzvy k příměří a dosud se nerozhodlo, kdy přestane zabíjet. To situaci komplikuje. Pokud jim chybí vůle vydat jednoduchý rozkaz k zastavení úderů, bude asi zapotřebí hodně úsilí, aby mělo Rusko vůli realizovat něco mnohem většího - mírové soužití se svými sousedy po celá desetiletí,“ uvedl Zelenskyj v příspěvku na síti X.
Poděkoval v něm také pobaltským a severským zemím sdruženým ve skupině NB8, které v sobotu vydaly společné prohlášení na podporu Ukrajiny.
Tříhodinová páteční vrcholná schůzka Trumpa s Putinem patrně nepřinesla žádné konkrétní výsledky, přestože Trump dříve prohlašoval, že hlavním tématem jeho jednání s Putinem bude dosažení klidu zbraní, a hrozil, že Rusko ponese vážné následky, pokud na příměří nepřistoupí.
Podle serveru Axios chce Trump v pátek uspořádat summit mezi ním, Putinem a Zelenským.