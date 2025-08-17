Ruské odmítání příměří komplikuje úsilí o trvalé mírové soužití, uvedl Zelenskyj

  7:31aktualizováno  7:31
Soustavné odmítání příměří ze strany Ruska komplikuje situaci, pokud jde o úsilí o dosažení trvalé mírové dohody ve válce, kterou Kreml vede už čtvrtým rokem proti Ukrajině. V noci na neděli to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Prezident a jeho šedá eminence. Volodymyr Zelenskyj a Andrij Jermak během...

Prezident a jeho šedá eminence. Volodymyr Zelenskyj a Andrij Jermak během jednání ve Varšavě (15. ledna 2025) | foto: Sergei GAPON / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Donald Trump na summitu na Aljašce (15. srpna 2025)
Americký prezident Donald Trump po pátečním jednání se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem na Aljašce upustil od požadavku bezpodmínečného příměří na Ukrajině a v souladu s postojem Moskvy nyní hodlá prosazovat uzavření komplexní mírové dohody. V pondělí Trump přijme Zelenského v Bílém domě.

„Vidíme, že Rusko odmítá četné výzvy k příměří a dosud se nerozhodlo, kdy přestane zabíjet. To situaci komplikuje. Pokud jim chybí vůle vydat jednoduchý rozkaz k zastavení úderů, bude asi zapotřebí hodně úsilí, aby mělo Rusko vůli realizovat něco mnohem většího - mírové soužití se svými sousedy po celá desetiletí,“ uvedl Zelenskyj v příspěvku na síti X.

Poděkoval v něm také pobaltským a severským zemím sdruženým ve skupině NB8, které v sobotu vydaly společné prohlášení na podporu Ukrajiny.

Tříhodinová páteční vrcholná schůzka Trumpa s Putinem patrně nepřinesla žádné konkrétní výsledky, přestože Trump dříve prohlašoval, že hlavním tématem jeho jednání s Putinem bude dosažení klidu zbraní, a hrozil, že Rusko ponese vážné následky, pokud na příměří nepřistoupí.

Podle serveru Axios chce Trump v pátek uspořádat summit mezi ním, Putinem a Zelenským.

