Ústupky Rusku jsou nepřijatelné, řekl Zelenskyj v narážce na Trumpa

„Neměli bychom si představovat, že tím, že ukážeme slabost nebo obětujeme určité evropské pozice či pozice jedné evropské země, si můžeme koupit mír,“ řekl prezident země bojující třetím rokem proti ruské agresi a varoval Evropany před jakýmkoli snížením tlaku na Moskvu.

„Objímání se s Putinem nepomůže. Někteří z vás ho objímají už 20 let a věci se jen zhoršují. Myslí jen na války a nezmění se. Pouze tlak mu může stanovit hranice,“ naléhal. Ukrajina, jejíž armáda již měsíce ustupuje před mnohem početnějšími a lépe vyzbrojenými ruskými silami, „potřebuje další zbraně, a ne podporu v rozhovorech“ s Moskvou, řekl Zelenskyj podle agentury AFP.

Ukrajinský prezident na summitu Evropského politického společenství rovněž varoval, že čím bližší je některá evropská země vůči Rusku, tím slabší se jeví koncept její neutrality. O ukončení války by měla rozhodnout Ukrajina a účet za válku by mělo zaplatit Rusko, prohlásil prezident bránící se země.

Od vypuknutí války je to poprvé, co Zelenskyj přicestoval do Maďarska, napsala agentura Unian.

Hostitelem budapešťského summitu je maďarský premiér Viktor Orbán, který si navzdory ruské agresi proti Ukrajině uchoval přátelské vztahy s Moskvou, kde jednal s prezidentem Vladimirem Putinem poté, co se Maďarsko ujalo předsednictví v Radě Evropské unie. Brusel se od Orbánových cest do Moskvy a Pekingu distancoval.

Od summitu Evropského politického společenství se očekává, že vypracuje první reakci na Trumpovo zvolení, napsal na svém webu list Ukrajinska pravda.

„Doufáme, že Amerika bude silnější. Takovou Ameriku potřebuje Evropa. A silná Evropa je to, co Amerika potřebuje. Je to pouto mezi spojenci, kterého si musíme vážit a které se nesmí ztratit,“ nabádal ukrajinský prezident.

Česko na pátém summitu neformální platformy, která se poprvé sešla na podzim 2022 v Praze, zastupuje premiér Petr Fiala.