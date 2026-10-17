Zelenskyj připomněl, že Rusko v pátek provedlo jeden ze svých největších útoků na ukrajinský energetický sektor, kdy se terčem stalo více než 15 zařízení.
„Je důležité, aby každý v Americe viděl, co se skutečně děje. V době, kdy Rusové provedli tak masivní útok na náš energetický sektor, bylo v Americe bohužel rozhodnuto zcela ignorovat zákon Lindseyho Grahama, který měl na Rusko vyvinout skutečně účinný tlak, aby tuto válku ukončilo,“ napsal ukrajinský prezident.
Podle něho rušení sankcí, polevení v tlaku a finanční odměny pro Putina povzbuzují Moskvu k dalším útokům. „Musíme se snažit válku ukončit. Skončit ji, ne dávat Putinovi důvody, aby v ní pokračoval donekonečna,“ napsal Zelenskyj.
Americký prezident Donald Trump v pátek podepsal exekutivní příkaz, kterým pozastavuje uplatňování nového rozsáhlého balíku sankcí namířených proti ruské ekonomice. Kongresu sdělil, že je to v národním zájmu Spojených států.
Někteří američtí politici jeho názor nesdílí, a to včetně těch z jeho politického tábora. Například republikánský kongresman Don Bacon prohlásil, že Trump válku prodlužuje, místo aby ji ukončil.
„Trumpova nejnovější kapitulace před (ruským prezidentem Vladimirem) Putinem opět zrazuje naše ukrajinské partnery,“ uvedl na síti X demokratický člen Sněmovny reprezentantů Don Beyer s tím, že Trump popřel záměr Kongresu. „Tyto výjimky nemají nic společného s naší národní bezpečností, ale jsou o podlézání Vladimirovi Putinovi,“ napsal demokratický senátor Richard Blumenthal.
Trump tlačí na Kyjev kvůli cenám ropy, za něž podle Bílého domu mohou ukrajinské útoky na ruské rafinerie a nikoli americko-izraelská válka s Íránem, kvůli níž jsou omezeny dodávky ropy přes klíčový Hormuzský průliv. Americký prezident před několika dny nečekaně oznámil, že Rusko okamžitě dodá na americký a světový trh přes 300 000 tun nafty s tím, že v dalších měsících pak mají následovat ještě vyšší dodávky.