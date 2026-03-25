USA garantují bezpečí, když Ukrajina vydá Donbas. Zelenskyj to označil za riskantní

  20:57
Washington nabídl Kyjevu, že finalizuje bezpečnostní garance pro tuto východoevropskou zemi, když se Ukrajina stáhne z Donbasu, uvedl v rozhovoru s agenturou Reuters ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Bylo by to podle něj velmi riskantní jak pro Ukrajinu, tak pro Evropu. Řekl také, že Spojené státy navzdory válce v Íránu stále dodávají Ukrajině zbraně.

Právě otázka Donbasu, tedy Doněcké a Luhanské oblasti, které Rusko z velké části okupuje, byla jedním z hlavních sporných bodů při dosavadních vyjednáváních o ukončení Moskvou zahájené války.

Moskva požaduje, aby se Ukrajina vzdala i částí Donbasu, které ani za více než čtyři roky invaze nedokázalo Rusko ovládnout; Kyjev to odmítá.

Americký prezident Donald Trump, jehož administrativa jednání mezi Moskvou a Kyjevem zprostředkovává, už loni po konzultacích s Ruskem přišel s návrhem, že Donbas bude uznán jako de facto ruský, a v Chersonské a Záporožské oblasti, které si Rusko také nárokuje a jejichž části okupuje, bude příměří uzavřeno podél aktuální bojové linie. Výměnou měla Ukrajina dostat „spolehlivé bezpečnostní záruky“.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při příjezdu na zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu ve Švýcarsku. (22. ledna 2026)
Zelenskyj je pro úder na režim, ne lid
Maďarský premiér Viktor Orbána ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zveřejnil fotky budov v Rakousku, Belgii, Kanadě, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Řecku, Irsku, Itálii, Lotyšsku, Litvě, Černé Hoře,Norsku,Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Španělsku, Británii a USA, které byly v barvě ukrajinské vlajky na výročí čtyř let od začátku ruské invaze. „Děkujeme za vaši podporu. Světlo zvítězí,“ napsal.
Mohlo by Vás zajímat

