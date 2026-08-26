Elon Musk získal od Zelenského jedno z nejvyšších ukrajinských vyznamenání

Musk krátce po vpádu ruských vojsk do sousední země v únoru 2022 spustil nad Ukrajinou satelitní internetovou službu Starlink, která se stala životodárnou silou ukrajinské komunikace na bojišti a nástrojem pro navigování dronů.
Musk také na popud Mychajla Fedorova, který od ledna do července působil jako ukrajinský ministr obrany, souhlasil s vypnutím tisíců terminálů Starlink, které si „načerno“ opatřili Rusové a využívali je proti Ukrajině.
Ukrajina nyní žádá, aby mohla používat Starlink k útokům na ruském území na cíle, jako jsou odpalovací zařízení ruských raket, která ničí ukrajinská města.
Zelenskyj uvedl, že mu bylo řečeno, že Musk se proti tomuto kroku postavil jako proti „velké eskalaci“ války, ale že Ukrajina „začala dostávat jinou, povzbudivější zpětnou vazbu“. Podle Zelenského by používání Starlinku nad ruským územím mohlo snížit kapacity, na které Rusko spoléhá, aby válku protahovalo.
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5. února 2026