Elon Musk získal od Zelenského jedno z nejvyšších ukrajinských vyznamenání

Autor: ,
  13:59aktualizováno  13:59
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Americký miliardář Elon Musk (1. listopadu 2023)

Americký miliardář Elon Musk (1. listopadu 2023) | foto: AP

Jedním z klíčových hráčů na ukrajinských bojištích je i Elon Musk a jeho systém...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naslouchá britskému premiérovi Keiru...
Ukrajinský voják nedaleko Avdijivky připravuje internetový modul Starlink. (20....
Vojáci na Ukrajině využívají připojení přes Starlink. Na snímku spojovací...
8 fotografií
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udělil jedno z nejvyšších státních vyznamenání majiteli společnosti SpaceX Elonu Muskovi. Obdržel Řád svobody „za mimořádné osobní zásluhy při ochraně životů a svobody lidí a při rozvoji vztahů mezi národy Ukrajiny a Spojených států“, praví se v prezidentově dekretu.

Musk krátce po vpádu ruských vojsk do sousední země v únoru 2022 spustil nad Ukrajinou satelitní internetovou službu Starlink, která se stala životodárnou silou ukrajinské komunikace na bojišti a nástrojem pro navigování dronů.

Musk také na popud Mychajla Fedorova, který od ledna do července působil jako ukrajinský ministr obrany, souhlasil s vypnutím tisíců terminálů Starlink, které si „načerno“ opatřili Rusové a využívali je proti Ukrajině.

Ukrajina nyní žádá, aby mohla používat Starlink k útokům na ruském území na cíle, jako jsou odpalovací zařízení ruských raket, která ničí ukrajinská města.

Zelenskyj uvedl, že mu bylo řečeno, že Musk se proti tomuto kroku postavil jako proti „velké eskalaci“ války, ale že Ukrajina „začala dostávat jinou, povzbudivější zpětnou vazbu“. Podle Zelenského by používání Starlinku nad ruským územím mohlo snížit kapacity, na které Rusko spoléhá, aby válku protahovalo.

5. února 2026
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.