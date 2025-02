Čas na evropskou armádu. Připravme se na odchod Američanů, řekl Zelenskyj

10:53 , aktualizováno 11:02

Evropa se musí připravit na případné stažení amerických vojáků. Na Mnichovské bezpečnostní konferenci to v sobotu řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Nastal podle něj čas na vytvoření evropské armády. Vyrovnala by příspěvek Spojených států k transatlantické bezpečnosti, Severoatlantickou alianci (NATO) by nenahradila. Rusko podle Zelenského nechce v současnosti mír.