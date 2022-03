Přirovnávat ruskou invazi k holokaustu bylo od Zelenského necitlivé, zaznívá z Izraele

„Když nacisté napadli Evropu a chtěli zničit všechno a všechny, nazvali to konečným řešením židovské otázky. Jistě si to pamatujete a nikdy na to nezapomenete. Ale měli byste slyšet, jaká slova dnes zaznívají z Moskvy: konečné řešení, ale tentokrát je to o nás, o ukrajinské otázce,“ řekl Zelenskyj, jenž je sám židovského původu.

Izraelský ministr zahraničí Ja’ir Lapid, jehož otec přežil holokaust, Zelenskému za projev poděkoval a slíbil, že Izrael bude nadále ukrajinskému lidu pomáhat, jak jen to bude možné.

Okamžitě se ale objevila i kritika. Zelenského slova odmítl premiér Naftali Bennett s tím, že holokaust podle něj nelze srovnávat s ničím jiným. Ostřejší vyjádření zvolil ministr komunikací Joaz Hendel. „Nemůžeme přepisovat historii holokaustu, genocidy, jež byla páchána i na Ukrajině. Válka je strašná, ale srovnávat ji s hrůzami holokaustu a konečným řešením je nehorázné,“ napsal na Twitteru. Podle poslance Juvala Steinitze ze strany Likud Zelenského výrok „hraničí s popíráním holokaustu“.

Židovský stát mezi dobrem a zlem

„Zelenskyj nepotřebuje odkazovat na holokaust, aby dosáhl svých cílů: vyvolat sympatie a podporu,“ píše ve svém komentáři deník The Jerusalem Post. Izrael je podle něj připraven pomoci i tak, což dokazuje mimo jiné zřízení polní nemocnice. Ta byla včera otevřena z iniciativy izraelského velvyslanectví na Ukrajině ve městě Mostyska u Lvova. Izraelský deník Ha’arec pak poukázal na to, že Kreml nikdy veřejně o „konečném řešení“ pro ukrajinský lid nemluvil, spojení se nicméně objevilo v uniklém (a později smazaném) komentáři agentury RIA Novosti.

K zaujetí jasného postoje k ukrajinské krizi tlačí Izrael i Spojené státy. Americký republikánský kongresman Adam Kinzinger varoval, že zdrženlivost může „poškodit vztahy Izraele se Spojenými státy“. „V tuto chvíli probíhá bitva mezi dobrem a zlem. Každý si musí vybrat stranu,“ citoval ho Ha’arec.

Železná kupole Kyjev nespasí

Hlavní důvod izraelského přešlapování je pragmatický. Rusko má totiž v sousední Sýrii vojenské základny a u moci udržuje diktátora Baššára Asada. Dobré vztahy s Kremlem jsou dlouhodobě považovány za zásadní součást izraelské národní bezpečnosti.

„Je třeba vzít v úvahu i to, že Izrael má jak s Ruskem, tak s Ukrajinou dobré a dlouholeté vztahy. Významnou roli hraje skutečnost, že židovská komunita v obou válčících zemích čítá stovky tisíc občanů,“ řekl v nedávném rozhovoru pro Lidovky.cz český velvyslanec v Izraeli Martin Stropnický.

Podle nedávného průzkumu veřejného mínění 67 procent izraelské veřejnosti podporuje opatrný přístup vlády k rusko-ukrajinskému konfliktu, pouze 21 procent s tímto postupem nesouhlasí, píše deník The Washington Post.

Zelenskyj ve svém proslovu mimo jiné vychvaloval i izraelský systém protivzdušné obrany, známý jako Železná kupole. „Všichni vědí, že vaše protiraketové systémy jsou nejlepší. (...) Můžete zachránit životy Ukrajinců, ukrajinských Židů,“ řekl.

Podle expertů by ale systém Ukrajině vzhledem k její velké rozloze a vyspělosti ruské techniky nebyl moc platný. „Čím větší je země, tím větší počet radarů a obranných střel potřebujete. Izrael je malá země, to je pro protiraketovou obranu výhoda,“ řekl včera listu Ha’arec Tal Inbar z americké organizace Missile Defense Advocacy Alliance.