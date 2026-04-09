Zelenskyj: Ukrajina navrhla velikonoční příměří, bude podle něj jednat

Ukrajina letos navrhla příměří na Velikonoce a bude podle toho jednat, uvedl dnes pozdě večer prezident Volodymyr Zelenskyj na síti X. Učinil tak poté, co jeho ruský protějšek Vladimir Putin vyhlásil klid zbraní na pravoslavné svátky. Příměří bude platit v sobotu 11. dubna od 16:00 moskevského času (15:00 SELČ) a v neděli 12. dubna po celý den, uvedla ruská státní agentura TASS. Ukrajinský prezident přesný čas nezmínil.
9. dubna 2026 23:48, aktualizováno 23:48
