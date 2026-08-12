Ukrajinský prezident také poukázal na ztráty, které podle Kyjeva utrpěla ruská vojska při ukrajinské ofenzivě na úseku fronty u města Oleksandrivka v Dněpropetrovské oblasti.
„Ruské ztráty činily nejméně 9 550 zabitých a více než 6 600 zraněných,“ poznamenal prezident. Dodal, že se také podařilo doplnit „fond“ pro výměny válečných zajatců.
Rusko, které před více než čtyřmi lety invazí na Ukrajinu rozpoutalo nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války, okupuje přibližně 19 procent rozlohy Ukrajiny, včetně Krymu, který protiprávně anektovalo už v roce 2014, a části průmyslového regionu Donbas na východě Ukrajiny.
Nejvíce území zabrala ruská armáda v prvních týdnech války, ale za územní zisky zaplatila mnoha životy, poznamenala agentura AFP na počátku srpna.
Uvedla tehdy, že ruská armáda v červenci dobyla méně než 40 kilometrů čtverečních ukrajinského území, zatímco Ukrajinci osvobodili 28,5 kilometru. Frontová linie se za minulý měsíc téměř nezměnila, napsala s odvoláním na vlastní analýzu údajů amerického Institutu pro studium války (ISW). AFP připomněla, že loni Rusové v průměru dobývali 405 kilometrů čtverečních ukrajinského území měsíčně.