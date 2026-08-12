Ukrajina od ledna získala 745 kilometrů území zpět, hlásí Zelenskyj

Autor: ,
  20:54aktualizováno  20:54
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na poradě s armádními veliteli, kteří...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na poradě s armádními veliteli, kteří ho informovali o výsledcích aktivních operací země. (12. srpna 2026) | foto: Volodymyr Zelenskyj na X

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se účastnil porady s armádními...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se účastnil porady s armádními...
Zničené domy v obci Pokrovske v Dněpropetrovské oblasti (28. února 2026)
Dělostřelci 44. samostatné dělostřelecké brigády Ozbrojených sil Ukrajiny...
54 fotografií
Ukrajinská armáda od ledna osvobodila 745 kilometrů čtverečních ukrajinského území, sdělil po středeční poradě s armádními veliteli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na sociální síti X uvedl, že se pod ukrajinskou kontrolu vrátilo 26 vsí v Dněpropetrovské, Doněcké a Záporožské oblasti.

Ukrajinský prezident také poukázal na ztráty, které podle Kyjeva utrpěla ruská vojska při ukrajinské ofenzivě na úseku fronty u města Oleksandrivka v Dněpropetrovské oblasti.

„Ruské ztráty činily nejméně 9 550 zabitých a více než 6 600 zraněných,“ poznamenal prezident. Dodal, že se také podařilo doplnit „fond“ pro výměny válečných zajatců.

Rusko, které před více než čtyřmi lety invazí na Ukrajinu rozpoutalo nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války, okupuje přibližně 19 procent rozlohy Ukrajiny, včetně Krymu, který protiprávně anektovalo už v roce 2014, a části průmyslového regionu Donbas na východě Ukrajiny.

Nejvíce území zabrala ruská armáda v prvních týdnech války, ale za územní zisky zaplatila mnoha životy, poznamenala agentura AFP na počátku srpna.

Uvedla tehdy, že ruská armáda v červenci dobyla méně než 40 kilometrů čtverečních ukrajinského území, zatímco Ukrajinci osvobodili 28,5 kilometru. Frontová linie se za minulý měsíc téměř nezměnila, napsala s odvoláním na vlastní analýzu údajů amerického Institutu pro studium války (ISW). AFP připomněla, že loni Rusové v průměru dobývali 405 kilometrů čtverečních ukrajinského území měsíčně.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.