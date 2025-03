Ukrajina neuzná vojenskou pomoc USA jako půjčku, řekl Zelenskyj

Nový americký návrh dohody o ukrajinských nerostech je „naprosto odlišný“ od dřívějšího rámce a vyžaduje další posouzení právníky, upozornil Zelenskyj. Agentura Reuters připomíná, že Zelenskyj již dříve prohlásil, že odmítá podepsat dohodu, která by Ukrajinu mohla ožebračit na desítky let. Poradce šéfa prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak řekl Reuters, že se stále konají konzultace na úrovni různých ministerstev a že ještě není hotový žádný finální návrh dohody.

Místopředsedkyně ukrajinské vlády a ministryně hospodářství Julija Svyrydenková řekla zákonodárcům, že Kyjev zveřejní své stanovisko k novému návrhu až poté, co bude dosaženo konsensu. Do té doby by byla veřejná diskuse byla škodlivá, řekla.

Podle agentury Bloomberg administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa chce v návrhu smlouvy o ekonomickém partnerství mezi Ukrajinou a USA získat „právo první nabídky“, co se týče investic do projektů týkajících se silnic, železnic, přístavů, dolů a těžby ropy, zemního plynu a strategických surovin.

Spojené státy by podle nového návrhu smlouvy měly přednostní právo na zisk z těchto podniků, převedený do zvláštního fondu. Materiální a finanční pomoc, jakou Ukrajině poskytly po začátku ruské invaze z února 2022, by považovaly za svůj příspěvek do tohoto fondu. „V důsledku by to znamenalo, že než by Ukrajina získala nějaký příjem z fondu, donutila by ji Trumpova vláda, aby zaplatila za veškerou americkou vojenskou a ekonomickou pomoc,“ píše Bloomberg.

Fond by spravovala jedna z amerických vládních agentur a v jeho radě by zasedalo pět členů. Spojené státy by do rady dosazovaly tři členy, kteří by měli zvláštní hlasovací práva s možností blokovat určitá rozhodnutí. Ukrajinská strana by jmenovala dva členy.

Podle dohody by Ukrajina svá pravidla pro udělování licencí pro těžbu důležitých nerostů musela rozšířit o zákaz nabízet je zájemcům ze zemí, které Washington považuje za strategické konkurenty Spojených států.„Existuje riziko, že tato definice by se mohla vztahovat i na EU,“ píše portál Ukrajinska pravda.

Ukrajina, která usiluje o členství v EU, by se dostala do situace, kdy by musela omezit obchod s evropskými partnery. Toto ustanovení odporuje současným dohodám Kyjeva s EU a principům hospodářské konkurence v evropském bloku, dodává ukrajinský server.

Tři lidé obeznámení s probíhajícími jednáními Reuters řekli, že nejnovější návrh Washingtonu nedává Ukrajině žádné budoucí bezpečnostní záruky.

Dřívější návrh dohody, se kterou Ukrajina v zásadě souhlasila před tím, než Zelenskyj minulý měsíc navštívil Bílý dům, nabízel Ukrajině zřejmě příznivější podmínky. Ale Zelenského návštěva 28. února skončila roztržkou v Oválné pracovně a následně Bílý dům načas pozastavil vojenské dodávky a sdílení zpravodajských informací.

Jednání s kýmkoliv kromě Putina

Ukrajina je podle Zelenského je ochotna jedna s jakýmkoliv ruským představitelem kromě Putina. Podle serveru RBK-Ukrajina také uvedl, že v Kyjevě se uskuteční naléhavá schůzka představitelů generálních štábů hlavních zemí, které jsou „stoprocentně připraveny“ vyslat své vojáky na Ukrajinu, aby dohlíželi na dodržování případné příští mírové dohody.

„Zveme úzký okruh - Francie, Británie a Ukrajina (na schůzce) určitě budou,“ řekl Zelenskyj podle portálu a dodal, že následující schůzka tohoto „trojúhelníku“ by už neměla být záležitostí vojáků, ale měla by se konat na úrovni poradců pro národní bezpečnost. Následovat by pak měla závěrečná schůzka o bezpečnostních zárukách. Partnerské země podle prezidenta, který se v Paříži ve čtvrtek zúčastnil summitu s evropskými spojenci, přislíbily Ukrajině novou pomoc, včetně poskytnutí licencí na výrobu zbraní protivzdušné obrany, a Kyjev by také měl získat větší přístup ke zpravodajským informacím a údajům z družic.