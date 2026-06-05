Když jste před více než 26 lety v Rusku nastoupil k moci, mnoho lidí na Ukrajině vás vnímalo pozitivně. Tak to zkrátka bylo. To už je ale minulostí.
Dnes drtivá většina Ukrajinců vnímá pozitivně to, že naše drony s dlouhým doletem zavítaly na zahájení vašeho fóra v Petrohradě a překonaly přitom vzdálenost více než 1 000 kilometrů. Jak velmi dobře víte, tato vzdálenost není limitem našich možností.
Za 26 let vašeho působení u moci se agenda vztahů mezi Ukrajinou a Ruskem zcela změnila. Od diskusí o obchodu a jiných civilních záležitostech se naše národy posunuly k debatám téměř výhradně o úderech a ztrátách.
Téměř polovinu ze svých 26 let u moci v Rusku jste strávil vedením války proti Ukrajině.
Ať už říkáte cokoli o NATO, geopolitice nebo ruském jazyce, tato válka je vaší osobní volbou – válka bez reálného důvodu. Tak si to historie bude pamatovat.
Tyto roky mohly vypadat úplně jinak.
Často slýcháme, že vám tato válka vyhovuje. Pochopitelně ne v případech, kdy jde o bezpečnost vaší rezidence ve Valdaji nebo o vaši přehlídku v Moskvě. Váš vlastní život je pro vás cenný.
Nyní však všichni vidíme, že Rusové začínají být méně v pohodě s touto realitou – se skutečností, že válka přináší Rusku stále více negativních důsledků.
Nelíbí se jim naše drony a rakety.
Nelíbí se jim nedostatek benzínu a neustále rostoucí ceny.
Nelíbí se jim neustálá omezení.
Nelíbí se jim váš záměr spustit druhou vlnu mobilizace s cílem rozšířit válku dalším směrem na Ukrajinu nebo ji použít proti jiným zemím sousedícím s Ruskem.
Nelíbí se jim, že vaše válka nemá konce.
Ano, stále ještě můžete Rusy nutit, aby takto přežívali. Vaše zdroje se však výrazně zmenšují.
Nebudete mít dostatek peněz ani politického kapitálu, abyste si kupoval loajalitu Rusů tak, jako jste to dělal uplynulých 26 let.
A my uděláme vše, co je v našich silách, aby svět pomohl tento okamžik přiblížit.
Jak sám rád říkáte: „Musíme si to spočítat.“
Včera jsem obdržel hlášení o ztrátách vaší armády na frontě na Ukrajině za květen. Počet opět přesáhl 30 000 zabitých a těžce raněných ruských vojáků. Tuto úroveň udržujeme měsíc po měsíci a o každé vaší ztrátě máme videopotvrzení – nejedná se o prázdná tvrzení.
Víme, že 63 procent vašich ztrát na bojišti tvoří mrtví, zatímco pouze 37 procent jsou ranění. V 21. století si žádná armáda nemůže takový poměr dovolit. A podíl zabitých bude i nadále růst.
Není to tak, že by nám na Ukrajině po tom všem, co vaše válka naší zemi přinesla, záleželo na osudu ruských vojáků.
Ale záleží mi na Ukrajincích.
Ztrácíme naše lidi a každá ztráta je pro nás bolestivá. I když je poměr ukrajinských ztrát vůči ruským jedna ku pěti nebo jedna ku šesti, stále na tom velmi záleží.
Záleží také na tom, že pravidelně, každých několik měsíců, odkládáte své vlastní termíny pro dobytí našich regionů – zejména Doněcké oblasti. A nedobudete ji ani v tomto roce.
My na Ukrajině si však trvalou válku nepřejeme. Velmi dobře víme, že život bez války je nekonečně lepší. A toho chceme dosáhnout.
Jsem přesvědčen, že většina Rusů by na to reagovala rovněž pozitivně – a vy to víte.
Mnozí nevěřili, že Ukrajina dokáže tak dlouho vzdorovat. Vy jste tomu nevěřil. A nevěřili tomu ani ti, kteří vám radili. To byla chyba.
Nečekal jste od Ukrajiny plnohodnotný odpor a nepředvídal jste, že věci zajdou tak daleko. Přesto jsme všichni tady – v pátém roce této plnohodnotné války.
Nebojte se vydat na cestu ven z této války. To je to hlavní, co se od vás nyní vyžaduje.
Ukrajina si svou nezávislost obhájila. A obhájí si ji i nadále. Navzdory všem předpovědím o opaku.
Spojili jsme mnoho lidí po celém světě, aby stáli při Ukrajině a proti vám. Našli jsme zbraně i financování, které jsme potřebovali.
My dostáváme podporu. Vy jste obdrželi sankce. A tak to bude pokračovat, dokud nedosáhneme spravedlnosti pro Ukrajinu – spravedlnosti, o kterou usilujeme a které lze dosáhnout.
Nedovolíme, aby uspěli ti, kteří se vás snaží přesvědčit, že sankce proti Rusku budou výrazně zmírněny a podpora Ukrajiny výrazně omezena, aniž by došlo k jakékoli smysluplné změně vašeho postoje vůči Ukrajině. Příklad Orbána ukazuje, jak v hanbě končí ti, kteří se rozhodnou pomáhat Rusku v jeho válce proti nám.
Ukrajina přestála kruté zimy, během nichž jste se pokoušel zničit náš energetický systém. Vytrvali jsme – a dokonce i ve tmě, odolnost Ukrajinců zůstala neoblomná.
Přenesli jsme válku na vaše území a vy byste se s ní nedokázal vypořádat bez pomoci Severní Koreje. Jste prvním vládcem Ruska, který se obrátil s prosbou o pomoc na Pchjongjang.
A dnes jste plně závislý na Číně – rovněž poprvé v historii Ruska.
Věřil jste, že Ukrajinci nebudou mít sílu se bránit. Přesto dnes naši lidé pomáhají našim partnerům na Blízkém východě a v Perském zálivu budovat jejich vlastní obranu.
Doufal jste ve vnitřní nepokoje na Ukrajině. Místo toho to byly vaše vlastní vojenské formace, které proti vám zorganizovaly vzpouru. 23. června uplyne další výročí této události a mlčení tento fakt z historie nevymaže.
A nyní jste to vy, na koho se vaši vlastní činitelé podnikatelé a propagandisté dívají se zjevnou únavou. Svět to vidí.
Válka na Ukrajině
Svět se Ukrajinou neunavil, jak jste dlouho doufal. Roste však únava z Ruska – a to i mezi těmi v širším světě, kteří vám pomáhají obcházet sankce a udržovat vaši ekonomiku nad vodou.
Toho si nemůžete nevšimnout. Po 26 letech u moci si věk začíná vybírat svou daň. A s časem bude únava z vás jen narůstat.
Viděli jsme zpravodajské zprávy, které ukazují, že v současné době zvažujete plány na pokračování války v letech 2027 a 2028. Víme také, že doufáte, že balistické rakety pro vás dosáhnou toho, co všechno ostatní nedokázalo. Chcete vtáhnout Bělorusko ještě hlouběji do této války a my jsme nuceni se na to nyní také připravit. Vidíme, že se snažíte něco zosnovat kolem Podněstří. Vaši propagandisté tak či onak vyhrožují každé zemi sousedící s Ruskem. Opravdu tímto vším chcete projít?
Volba je nyní na vás.
Dost bylo války.
Ukrajina navrhuje tuto válku ukončit.
Musí se to stát čestně, důstojně a se zárukami, že válka nebude znovu rozpoutána.
Vidíme, že Spojené státy se plně soustředí na otázku Íránu, a bylo by chybou jednoduše čekat, až se válka v Evropě vrátí do centra jejich pozornosti.
Ukrajina navrhuje ukončit tuto válku prostřednictvím přímého jednání mezi námi – a vámi.
Navrhuji setkání.
Všichni slyšeli vaše zástupce, jak se smíchem říkají, že bych mohl údajně přijet do Moskvy. Po těchto 26 letech však ukrajinský lídr nemá ve vašem hlavním městě co pohledávat – stejně jako ruský lídr nemá co pohledávat v Kyjevě.
Jsou země, které tradičně hostí státníky za účelem řešení otázek války a míru. Švýcarsko, Turecko, země arabského světa – mnohé jsou schopny a ochotny takové setkání hostit.
Jsou to lídři, kteří řeší klíčové otázky. Tak tomu bylo vždy a vždy tomu tak bude.
Navrhuji stanovit jasné datum takového setkání.
Slyšeli jsme, že vám bylo na Aljašce přislíbeno vyřešení určitých otázek týkajících se Ukrajiny a Evropy. Sám však vidíte, že o ukrajinských a evropských otázkách se v Anchorage nerozhoduje.
Další schválení účastníci by se mohli připojit k bilaterální platformě, kterou bychom mezi námi vytvořili.
Vzhledem k tomu, že válka probíhá v Evropě a Ukrajina potřebuje bezpečnostní záruky, přičemž vy rovněž hledáte bezpečnostní záruky pro sebe, bylo by logické zapojit ty, kteří mohou skutečně sloužit jako garanti.
Domníváme se, že Evropa by měla být součástí tohoto procesu – ti, kteří mají skutečnou kapacitu situaci ovlivnit.
Jsme také přesvědčeni, že součástí procesu musí být Spojené státy. To je to, co by mohlo pomoci zformovat novou bezpečnostní architekturu pro naši část světa.
S Ruskem jsme již zažili mnoho dohod, včetně minských dohod, které nakonec selhaly. Proto musíme nejprve najít přímé odpovědi na otázky, které mezi námi zůstávají, a neskrývat se před složitými tématy za formulace, technické pracovní skupiny nebo nekonečný čas ztracený v kyvadlové diplomacii.
Vaše válka Ukrajinu a Rusko navždy rozdělila.
Dnešní linie fronty je linií, od níž musí diplomacie začít.
Ukrajina je připravena na úplné příměří po dobu trvání vyjednávání. To je standardní praxe a současný vývoj kolem Íránu tento bod jen potvrzuje. Pokus o nastolení skutečného klidu zbraní je nejlepším způsobem, jak spolu začít mluvit. Věříme, že by nešlo o pouhý pokus, ale o skutečné příměří – pokud je to to, co chcete.
Víte, že Spojené státy mají kapacity na to, aby monitorovaly příměří podél linie, kde se zastaví nepřátelské akce.
Ukrajina je připravena na výměnu válečných zajatců stylem všichni za všechny, což by se mohlo stát dobrým začátkem k ukončení války.
Musí být podniknuty vážné kroky k návratu civilistů a dětí, kteří byli během války odvlečeni.
Musíme určit, jaká budoucnost čeká generace Ukrajinců a Rusů, kteří přijdou po nás.
Pokud vy sám nedojdete k závěru, že je čas tuto válku ukončit, Ukrajina bude pokračovat v boji za svou existenci. Budeme mít ty, kteří nás podporují.
Vy však budete muset bojovat mnohem tvrději za svou vlastní existenci – nikoli za existenci Ruska, ale za svou vlastní. A to není hrozba ode mne nebo od Ukrajiny. Je to fakt z ruské historie, který dobře znáte: když Rusko postihne únava, přichází změna.
Můžeme na této únavě pracovat.
Vy můžete svou válku zastavit.
Věčná památka všem, jejichž životy tato válka vzala.