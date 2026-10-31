Jednání by se měla uskutečnit na začátku listopadu, uvedl Zelenskyj. Dodal, že Kyjev chce do diskusí o ukončení války, která trvá již pátým rokem, zapojit Evropu a případně také Turecko.
Zelenskyj, který je na návštěvě Istanbulu, rovněž uvedl, že se dohodl s Erdoganem na zvýšení turecké podpory ukrajinskému energetickému sektoru. Ten čelí zesíleným ruským útokům.
Před několika dny Erdogan v telefonickém rozhovoru sdělil americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, že Turecko je ochotno přispět k oživení diplomatického procesu mezi Ukrajinou a Ruskem.
Na začátku října vedl Erdogan telefonický rozhovor s vůdcem Kremlu Vladimirem Putinem, během něhož mimo jiné hovořili o bezpečnosti v Černém moři.