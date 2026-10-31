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Zelenskyj jednal s Erdoganem o mírových rozhovorech. Konat by se mohly v listopadu

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  18:01aktualizováno  18:01
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu uvedl, že s tureckým...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu uvedl, že s tureckým prezidentem Erdoganem projednával nadcházející setkání mírových vyjednavačů z USA, Ukrajiny a Ruska. (31. října 2026) | foto: Reuters

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu uvedl, že s tureckým...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu uvedl, že s tureckým...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu uvedl, že s tureckým...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu uvedl, že s tureckým...
5 fotografií
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu uvedl, že s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem jednal o připravovaných trojstranných rozhovorech mírových vyjednavačů ze Spojených států, Ukrajiny a Ruska.

Jednání by se měla uskutečnit na začátku listopadu, uvedl Zelenskyj. Dodal, že Kyjev chce do diskusí o ukončení války, která trvá již pátým rokem, zapojit Evropu a případně také Turecko.

Zelenskyj, který je na návštěvě Istanbulu, rovněž uvedl, že se dohodl s Erdoganem na zvýšení turecké podpory ukrajinskému energetickému sektoru. Ten čelí zesíleným ruským útokům.

Před několika dny Erdogan v telefonickém rozhovoru sdělil americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, že Turecko je ochotno přispět k oživení diplomatického procesu mezi Ukrajinou a Ruskem.

Na začátku října vedl Erdogan telefonický rozhovor s vůdcem Kremlu Vladimirem Putinem, během něhož mimo jiné hovořili o bezpečnosti v Černém moři.

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