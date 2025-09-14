Zelenskyj vyzval spojence, ať uvalí sankce na Rusko. Ukrajinci pak zaútočili na rafinerii

Autor: ,
  10:08aktualizováno  10:08
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu vyzval spojence své země, aby přestali hledat výmluvy, proč neuvalit sankce na Rusko. Sankce označil za součást cesty od války k míru. Šéf Bílého domu Donald Trump dal najevo, že je připraven zavést zásadní trestná opatření proti Rusku, pokud tak učiní všechny státy Severoatlantické aliance a pokud přestanou kupovat ruskou ropu. Ukrajinci následně v neděli zaútočili na největší ruskou rafinerii.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (24. srpna 2025)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (24. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

V ruském Brjansku hořel ropný sklad, z místa stoupal hustý kouř. (25. dubna...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (24. srpna 2025)
Volodymyr Zelenskyj a Friedrich Merz v Berlíně (13. srpna 2025)
Slovenský premiér Robert Fico se v Užhorodu setkal s ukrajinským prezidentem...
19 fotografií

„Vyzývám všechny partnery, aby přestali hledat výmluvy, proč neuvalovat sankce (na Rusko) - Evropu, Spojené státy, (skupiny) G7, G20,“ řekl Zelenskyj. „Mír je cesta, kterou je třeba se vydat od války k míru. Každý se musí na tuto cestu vydat a sankce jsou její částí,“ uvedl Zelenskyj ve svém pravidelném proslovu a v příspěvku na sociální síti X.

Zopakoval také, že je nutné omezit spotřebu ruské ropy, což povede k omezení ruských možností dál vést válku proti Ukrajině. „Slyšíme tuto pozici od Spojených států a tuto pozici by měli slyšet všichni, kdo stále dávají přednost dodávkám z Ruska před těmi od jiných partnerů,“ uvedl Zelenskyj.

Ze zemí NATO je výrazným dovozcem ruské ropy Turecko, které ji odebírá nejvíce po Číně a Indii. Nadále závislé na ruské ropě jsou také další členské země aliance, konkrétně Slovensko a Maďarsko.

Ukrajinci zaútočili na největší ruskou rafinerii

Ruská rafinerie v Kiriši na jihu Leningradské oblasti, která patří k největším v zemi, vypukl požár, když se tam zřítil sestřelený dron. Na platformě Telegram o tom v neděli informoval gubernátor tohoto regionu Alexandr Drozdenko. Ukrajinská armáda uvedla, že na rafinerii zaútočila. Moskva sdělila, že v noci její síly zničily 80 ukrajinských dronů.

Rafinerie, v níž už se podle ruských činitelů podařilo plameny uhasit, patří společnosti Surgutněftěgaz a ročně zpracuje 17,7 milionu tun ropy. To představuje 6,4 procenta celkového množství ropy zpracované v Rusku.

Drozdenko, podle něhož nikdo neutrpěl zranění, neuvedl, komu dron patřil. Za cíl útoků si ale ruské rafinerie opakovaně volí ukrajinská armáda ve snaze omezit Moskvě příjmy z prodeje ropy, které pak Rusko využívá k financování přes tři a půl roku trvající války proti Ukrajině.

Rusko v noci zaútočilo na Kyjev. (28. srpna 2025)
Nad silnicí poblíž frontového města Kosťantynivka jsou nainstalovány sítě proti dronům. (25. srpna 2025)
Civilisté nesou lahve s vodou ve městě Kosťantynivka. (25. srpna 2025)
Ukrajinští vojáci jedou v obrněném transportéru M113 vybaveném mříží na ochranu před bojovými drony poblíž města Kosťantynivka. (25. srpna 2025)
316 fotografií

Rafinerie v Kiriši se stala terčem ukrajinského útoku už v minulosti. V březnu poškodily padající trosky dronů jednu z nádrží.

Drozdenko v neděli také uvedl, že na trati v okolí města Luga vykolejily tři vagony prázdného nákladního vlaku a že vyšetřovatelé nevylučují, že mohlo jít o sabotáž. Upozornil, že vlaky mohou nabírat zpoždění.

Ruský letecký úřad Rosavijacija podle telegramového kanálu Astra pak oznámil, že petrohradské letiště Pulkovo přerušilo provoz.

1. září 2024

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.