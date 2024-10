S naším plánem může válka skončit už příští rok, burcoval Zelenskyj v Bruselu

Z původně plánovaného dvoudenního summitu Evropské rady se i kvůli napěchovanému programu německého kancléře Olafa Scholze, který spěchá na setkání s americkým prezidentem Joe Bidenem, podle všeho stane pouze nahuštěná jednodenní akce. Naznačuje to i zvací dopis Michela členům Evropské rady.

Na úvod čtvrtečního jednání alespoň na pár minut přehlušil tolik propírané téma migrace ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který zástupcům sedmadvacítky představí plán Ukrajiny na vítězství ve válce s Ruskem.

„Zima se blíží a pro nás je to vždy velmi nebezpečné období,“ varoval po příchodu Zelenskyj po boku s šéfem Evropské rady Charlesem Michelem. „Naši lidé bojují nejen za Ukrajinu, ale i za celou Evropu,“ připomněl. „Víme, že potřebujete více vojenské a finanční pomoci. Musíme se podívat na to, jak poskytování pomoci urychlit,“ prohlásil Michel.

Ukrajinský prezident připomněl, že „plán vítězství“ nebyl vytvořen pro kritiky, a zdůraznil, že jeho hlavním účelem je posílit Ukrajinu. Ukrajinský prezident si je jistý, že pokud se jeho mírový plán rychle implementuje, může Ukrajina ukončit válku už během příštího roku.

„Děláme všechno pro to, abychom si udrželi svobodu. Vladimir Putin už zavelel k dalšímu zbrojení ne proto, aby ukončil válku, ale aby v ní mohl pokračovat,“ míní Zelenskyj a připomněl, že boje přiživuje i Čína. „Apeluji na vás všechny, abyste náš vítězný plán podpořili,“ vyzval ukrajinský prezident členské země. Rozhodující pro zvrat v konfliktu je rychlé přijetí Ukrajiny do Severoatlantické aliance.

Kritický Orbán

Západní spojence rovněž vyzval k finanční pomoci v oblasti energetického sektoru, který je podle Zelenského s blížící se zimou kritickou infrastrukturou a bude jedním z cílů ruského ostřelování.

Většina předsedů vlád Zelenského plán podpořila. K plánu se vyjádřilo 18 členů Evropské rady a většina z řečníků dala najevo plnou podporu, uvedl Zelenskyj.

Severokorejci na Ukrajině? Volodymyr Zelenskyj během svého vystoupení v Bruselu potvrdil spekulace ohledně počtu severokorejských vojáků, které se Rusko chystá po výcviku vyslat na Ukrajinu. Prezident s odvoláním na zpravodajské informace řekl, že jde přibližně o 10 000 vojáků. Zároveň poznamenal, že na okupovaném ukrajinském území už jsou severokorejští důstojníci, jejich počet však neupřesnil.

Maďarský premiér Viktor Orbán označil ukrajinský „plán vítězství“ za „více než děsivý“. „Evropská unie vstoupila do této války se špatně organizovanou, špatně provedenou a špatně vypočítanou strategií, za kterou nese hlavní odpovědnost předsedkyně Komise. Tuto válku prohráváme, takže strategie nefunguje,“ napsal Orbán s tím, že vyzve německého kancléře Olafa Scholze a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, aby „jménem celé EU“ co nejdříve zahájili jednání s Rusy a „našli východisko z této situace“.

Český premiér Petr Fiala označil debatu se Zelenským za povzbudivou a věcnou. „Cesta k dlouhodobému míru při všech garancích pro Ukrajinu je ještě dlouhá. Hledáme cesty, jak podporu Kyjevu ještě posílit, ať již finanční, vojenskou, diplomatickou,“ uvedl po dopoledním jednání.

Společně s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou a nizozemským předsedou vlády Dickem Schoofem následně oznámili další podporu ukrajinského obranného průmyslu a na pokračování dodávek munice i v roce 2025.

Společně s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou a nizozemským předsedou vlády Dickem Schoofem následně oznámili další podporu ukrajinského obranného průmyslu a na pokračování dodávek munice i v roce 2025 (kompletní znění dohody najdete zde).

Pět bodů k vítězství

Ukrajinský prezident plán poodhalil už ve středu před poslanci v Kyjevě. Prvním bodem je co nejrychlejší pozvání Ukrajiny do NATO. Toho se obává zejména Washington, podle kterého by to znamenalo vtažení Spojených států do války. Zelenskyj však tvrdí, že to není pravda. Mluvil o tom i s Donaldem Trumpem při své nedávné návštěvě USA.

Zelenskyj rovněž požaduje posílení ukrajinské obrany a převedení války směrem k Rusku, tento bod má tajný dodatek, který se podle nepotvrzených informací týká vyzbrojení Ukrajiny, posílení její protivzdušné obrany, obranného průmyslu a žádosti Kyjeva, aby mu západní země povolily útočit jimi dodanými zbraněmi dlouhého doletu hluboko na ruské území.

Třetím bodem je odstrašení ruského agresora a i tento bod má tajnou přílohu, do níž mají přístup vedoucí představitelé některých západních zemí. Ukrajina navrhuje rozmístit na svém území odstrašující nejaderné prostředky. Požadavkem je i hospodářský rozvoj.

Ukrajina v tomto případě navrhuje podpis dohody s USA, EU a dalšími spojenci, která by umožnila společné investice a využívání ukrajinských přírodních zdrojů. „Jedním z důvodů ruské agrese je, že tyto zdroje v hodnotě miliard dolarů chtějí pro sebe. Musíme jim v tom společně zabránit,“ vysvětlil ve čtvrtek dopoledne v Bruselu Zelenskyj.

Ukrajinské válečné zkušenosti by podle něj měly být využity pro celou Severoatlantickou alianci a obranu Evropy, přičemž Kyjev navrhuje po válce nahradit část americké armády v Evropě ukrajinskými vojáky.

Generální tajemník NATO Mark Rutte ještě před zahájením jednání zástupců členských zemí uvedl, že „Ukrajina bude součástí NATO, jen je otázkou kdy“. „Chceme se dostat do situace, kdy Zelenskyj a Ukrajina budou moci zahájit vyjednávání s Ruskem z pozice silnějšího,“ řekl Rutte. Přinejmenším do té doby bude podle něj aliance Ukrajinu neochvějně podporovat. Ve středu však rovněž přiznal, že některé body plánu mu přijdou nereálné. Konkrétní však nebyl.