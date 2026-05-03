„Naši vojáci pokračují v uplatňování sankcí proti ruské ropné stínové flotile – zasáhli dvě takové lodě na vjezdu do přístavu Novorossijsk,“ napsal Zelenskyj.
Tato plavidla se podle něho aktivně používala k převozu ruské ropy. „Už nebudou,“ dodal.
Novorossijsk leží na severovýchodním pobřeží Černého moře. Ve středu ukrajinský generální štáb oznámil, že armáda s nasazením dronů jinde v Černém moři zasáhla sankcionovaný tanker plující pod kamerunskou vlajkou.
Takzvanou stínovou flotilu tvoří zahraniční lodě přepravující ruské ropné produkty. Rusko s její pomocí obchází západní sankce a získává tak peníze na financování války proti Ukrajině.