VIDEO: Ukrajinci zasáhli Rusku dva tankery. Už je používat nebude, rýpl si Zelenskyj

Autor: ,
  12:59aktualizováno  12:59
Ukrajinští vojáci u vjezdu do přístavu v Novorossijsku zasáhli dva tankery patřící do ruské stínové flotily, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Rozsah škod na těchto lodích není známý. Ruská strana se k útoku nevyjádřila.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Naši vojáci pokračují v uplatňování sankcí proti ruské ropné stínové flotile – zasáhli dvě takové lodě na vjezdu do přístavu Novorossijsk,“ napsal Zelenskyj.

Ukrajinci zasáhli dva tankery stínové flotily v Novorossijsku (3. května 2026)
Požár po ukrajinském útoku na Novorossijsk (14. listopadu 2025)
Poprvé jsme zasáhli tanker ruské stínové flotily ve Středozemním moři, hlásí Kyjev
Ruský tanker explodoval u Malty, Moskva viní ukrajinské drony
15 fotografií

Tato plavidla se podle něho aktivně používala k převozu ruské ropy. „Už nebudou,“ dodal.

Novorossijsk leží na severovýchodním pobřeží Černého moře. Ve středu ukrajinský generální štáb oznámil, že armáda s nasazením dronů jinde v Černém moři zasáhla sankcionovaný tanker plující pod kamerunskou vlajkou.

Takzvanou stínovou flotilu tvoří zahraniční lodě přepravující ruské ropné produkty. Rusko s její pomocí obchází západní sankce a získává tak peníze na financování války proti Ukrajině.

Novorossijsk

Novorossijsk

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

VIDEO: Ukrajinci zasáhli Rusku dva tankery. Už je používat nebude, rýpl si Zelenskyj

Ukrajinci zasáhli dva tankery stínové flotily v Novorossijsku (3. května 2026)

Summit není cvičení lampasáků, řekl Macinka. Nevyskakujte si, reagoval Vondra

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka. Europoslanec Alexandr Vondra.

Úhel pohledu

Zázračný faktor X, na který politici zapomínají. Díky němu můžou získávat důvěru veřejnosti

Poslanecká sněmovna projednává žádost o vydání Andreje Babiše (ANO) a Tomia...

„Snad se to nevymkne kontrole.“ Požár v Českém Švýcarsku hasí sedm vrtulníků

Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)

Babiš míří do Jerevanu. Bude jednat se Zelenským, témata setkání neprozradil

Lídři téměř padesáti evropských zemí a představitelé Evropské unie se sjíždí do...

Karlovarské letiště přejde pod armádu, řekl Babiš. Kraj o tom s premiérem jedná

Mezinárodní letiště v Karlových Varech (25. října 2021)

Komentář

Bezpečnost něco stojí. Otázka je, kdo ji zaplatí

Francouzští vojáci při mezinárodním vojenském cvičení NATO v Litvě.

Velká cena Miami formule 1 začne kvůli hrozbě bouřky o tři hodiny dřív

Charles Leclerc během kvalifikace na Velkou cenu Miami

Izraelská armáda vyzvala obyvatele obcí na jihu Libanonu k evakuaci

Obyvatelé v dopravní zácpě při cestě na sever z jižního Libanonu během...

Doporučujeme

Je možné říci něco nového o Jiřině Bohdalové? Televarieté by dnes patřilo k intelektuální špičce

Jiřina Bohdalová a Josef Somr v seriálu Rozpaky kuchaře Svatopluka (1984)

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Úhel pohledu

Paraziti, hovada, svině, svoloč, páté kolony a vlastizrádci. Uklidnit by se měl Turek i další politici

Vláda má na programu i řadu návrhů opozičních stran a senátorů. Na snímku Filip...

Přijede Pastrňák na MS? Dáme si týden čas, řekl Šlégr. Jak jsou na tom další hráči?

Útočník Bostonu David Pastrňák se připravuje na vhazování během zápasu proti...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.