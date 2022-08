Válka musí skončit osvobozením Krymu, prohlásil po tamních explozích Zelenskyj

Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by rusko-ukrajinská válka měla skončit osvobozením Krymu, který před osmi lety Rusko anektovalo. Řekl to poté, co byly v úterý z ruské letecké základny na západě poloostrova ohlášeny výbuchy, jejichž příčina dosud není známá. Ukrajina se k odpovědnosti za exploze nehlásí.