Tentokrát za zavřenými dveřmi. Bez pomoci prohrajeme, řekl Zelenskyj Kongresu

Zelenskyj se setkal s delegacemi Senátu a Sněmovny reprezentantů; mimo jiné hovořil s předsedou Sněmovny Kevinem McCarthym z Republikánské strany. Část republikánů žádá omezení pomoci Kyjevu. McCarthy označil rozhovor za dobrý a produktivní, novinářům však nechtěl říct, kdy pošle k projednání na plénum dolní komory nový balík vojenské a civilní pomoci pro Ukrajinu v hodnotě 24 miliard dolarů (551 miliard korun).

McCarthy podle stanice CNN uvedl, že byl proti, aby Zelenskyj znovu vystoupil na společné schůzi obou komor Kongresu, jako tomu bylo v prosinci. Podle něj na to nebyl čas. Na schůzi s ukrajinským prezidentem přišel se skupinou zákonodárců z obou stran. „Udělal jsem přesně to, co jsem udělal s italskou ministerskou předsedkyní (Giorgiou Meloniovou), britským premiérem (Rishi Sunakem),“ cituje CNN McCartyho. Podle stanice předseda dolní komory se nenechal vyfotografovat s ukrajinským prezidentem.

Šéf zahraničního výboru Sněmovny reprezentantů republikán Michael McCaul uvedl, že Ukrajinu podporuje „většina většiny“ republikánských poslanců, kteří tuto komoru kontrolují. Zelenskyj podle něj řekl, že Ukrajina válku vyhrává. McCaul ale dodal, že zákonodárci potřebují slyšet, zda Ukrajina má jasnou strategii pro vítězství. „Opotřebovávací válka to nevyhraje,“ míní politik.

„Řekl nám, a to cituji pana Zelenského doslovně - pokud nedostaneme pomoc, prohrajeme válku,“ uvedl před novináři šéf demokratických senátorů Chuck Schumer. Podle šéfa republikánských senátorů se jednalo o dobrou schůzku.

Zelenskyj po jednání prohlásil, že měl se senátory velmi dobrý dialog. Podle agentury AP se mu od členů horní komory dostalo vřelejšího přijetí než v případě Sněmovny reprezentantů, a to od zástupců obou největších stran.

Od začátku války podle agentury AP Kongres schválil čtyři balíky pomoci Ukrajině ve výši zhruba 113 miliard dolarů (2,6 bilionu korun).

20. září 2023