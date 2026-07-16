Zelenskyj mění ministra obrany. Resort prozatím povede Chmara, šéf tajné služby

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  19:17aktualizováno  19:17
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na summitu tzv. koalice ochotných v...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na summitu tzv. koalice ochotných v Paříži. (13. července 2026) | foto: AP

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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek oznámil, že vedením resortu obrany prozatímně pověřil Jevhena Chmaru, který doposud zastával funkci šéfa tajné služby SBU. Zelenskyj o tom informoval na X. Chmara vede v SBU centrum speciálních operací Alfa, které má na svém kontě řadu úspěšných operací proti ruským cílům i ve velké vzdálenosti od ukrajinských hranic.

Zelenskyj uvedl, že Chmara má rozsáhlé a v mnoha ohledech bezprecedentní zkušenosti s technologickými bojovými operacemi.

„Je zásadní, aby existovala strategická vize pro pokračující ukrajinské snahy o obranu naší nezávislosti a o přinucení Ruska k diplomacii,“ uvedl Zelenskyj. Ukrajina se ruské agresi brání od února 2022.

Chmara na postu ministra obrany vystřídá oblíbeného Mychajla Fedorova, který skončil s předchozí vládou premiérky Julije Svyrydenkové. Prezident připustil, že Fedorov z čela resortu obrany musel odejít kvůli konfliktům s velením armády. Fedorov, na jehož podporu se konaly na různých místech Ukrajiny demonstrace, obvinil hlavního velitele Oleksandra Syrského kromě jiného z toho, že blokoval iniciativy ministerstva.

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Zelenskyj mění ministra obrany. Resort prozatím povede Chmara, šéf tajné služby

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na summitu tzv. koalice ochotných v...

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