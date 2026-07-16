Zelenskyj uvedl, že Chmara má rozsáhlé a v mnoha ohledech bezprecedentní zkušenosti s technologickými bojovými operacemi.
„Je zásadní, aby existovala strategická vize pro pokračující ukrajinské snahy o obranu naší nezávislosti a o přinucení Ruska k diplomacii,“ uvedl Zelenskyj. Ukrajina se ruské agresi brání od února 2022.
Chmara na postu ministra obrany vystřídá oblíbeného Mychajla Fedorova, který skončil s předchozí vládou premiérky Julije Svyrydenkové. Prezident připustil, že Fedorov z čela resortu obrany musel odejít kvůli konfliktům s velením armády. Fedorov, na jehož podporu se konaly na různých místech Ukrajiny demonstrace, obvinil hlavního velitele Oleksandra Syrského kromě jiného z toho, že blokoval iniciativy ministerstva.