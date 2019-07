Zelenskyj vyhrál. Ale venkovní oligarchové na Ukrajině přežívají stále

KYJEV Oligarchové, slabá účast, sliby i zklamané naděje – tak vypadaly volby na zapomenutém ukrajinském venkově. Podle odhadů v nich drtivě zvítězila strana prezidenta Zelenského.

„Když on Hereha létá vrtulníkem,“ krčí rameny Nikolaj, můj průvodce, zatímco se kodrcáme po vedlejších silnicích okresu Nová Uštica v Chmelnycké oblasti. Oleksandr Hereha, desátý nejbohatší Ukrajinec a regionální „boss“, který kandiduje v jednom ze zdejších jednomandátových obvodů, podniká v zemědělství, provozuje síť supermarketů a dává lidem práci. Proto se podle průzkumů, jež byly do uzávěrky LN známy, už potřetí dostal do parlamentu.

Evropa vnímá ukrajinské volby jako hlasování, v němž si nechá současný prezident Volodymyr Zelenskyj po drtivém vítězství v prezidentských volbách potvrdit i moc parlamentní. Podle prvních odhadů se tak také stalo – jeho strana Sluha lidu získala mezi 42 a 44 procenty hlasů.

Situace je ale kvůli nesourodému volebnímu systému, vlivu oligarchů i dalším specifikům složitější. Podle stranických seznamů se totiž volí jen něco přes polovina kandidátů, druhou polovinu tvoří různorodí a nevyzpytatelní „jednomandátoví“ kandidáti.

Hlasy a peníze

„Když se to tak vezme, Hereha pro nás toho až tak moc nedělá,“ říká učitelka Inna z vesnice Žinky. „Podívejte se kolem sebe, na rozbité silnice a naše domy,“ ukazuje na na pohled malebné údolí poseté chaloupkami jako z pohádky, kde ale život není nijak jednoduchý. Práce je pomálu a placená tak, že mzdu v přepočtu pět tisíc korun měsíčně považují místní za dobrou. Místní lidé proto vyjíždějí pracovat do měst nebo do zahraničí, či se tam stěhují natrvalo.

„Naše vesnice měla při rozpadu Sovětského svazu 600 lidí, teď jich zůstalo 200 a stále vymíráme,“ stěžuje si Ivan, aktivista strany Sluha lidu, který se ve vsi Oslamiv snaží změnit zavedené pořádky. Jde to ztuha, protože na venkově prý stále vítězí peníze nad idejemi.

„Penzisté, kteří zůstali, dají hlas každému, kdo jim přinese balíček s potravinami. No a také volební podvody se dělají za peníze. Komise dostane prémii, když v jejich obvodu vyhraje určený kandidát,“ popisuje.

Prezidentská partaj tak má sice 50procentní preference, z perspektivy ukrajinského venkova není její vítězství ale nijak jisté. „(Zelenskyj) sice vyhrál prezidentské volby, ale jen kvůli nespokojenosti lidí s předchozí garniturou,“ míní Inna. Zřejmě nejstabilnější síla je strana Vlast Julije Tymošenkové. „Lidé ji volí, protože slíbila pomoc venkovu,“ vysvětluje Světlana, správkyně kulturního domu z vesnice Pylypkivci.

„Nebo dávají hlasy nacionalistům, třeba Olehu Ljaškovi,“ dodává. Svou podporu tu má i bývalý prezident Petro Porošenko, zvláště mezi střední generací. Ta oceňuje počiny, kterých se mu podařilo dosáhnout za minulých bezmála pět let vládnutí, kdy stabilizoval zemi, nedokázal ale už zastavit růst cen a poradit si s korupcí.

Na východě a jihu země pak bodovala Opoziční platforma (podle odhadů skončila ve volbách druhá s 12,9 procenta hlasů), nové proruské uskupení oligarchy Viktora Medvedčuka, poslance Vadyma Rabinoviče a neúspěšného prezidentského kandidáta Jurije Bojka.

Na konzervativním venkově naopak příliš neuspěl populární zpěvák a možný koaliční partner Zelenského Svjatoslav Vakarčuk a jeho strana Hlas. „Prosazuje svazky stejného pohlaví a to je i na zdejší mladou generaci už moc,“ vysvětluje učitelka Inna.

Ústup ze slávy?

Na západě Ukrajiny tak nadšení ze Zelenského pomalu vyprchává ještě dřív, než se mohl reálně dostat k moci. „Jeho chování v Evropě je prostě ostuda,“ připomíná Inna Zelenského evropskou diplomacii, kdy po jeho návštěvě v Paříži a Berlíně odhlasovala Rada Evropy navrácení hlasovacích práv Rusku a fakticky tak padla první sankce za anexi Krymu.

Na Ukrajině je toto téma vnímané stále velmi bolestivě a prohru ve Štrasburku přičítají mnozí právě Zelenskému.

Současné volby ukazují také pomíjivost ukrajinské politiky. Ze 22 kandidujících stran je velká většina nových a neznámých, které buď změnily název (jako třeba Evropská solidarita, bývalý Blok Petra Porošenka), či vznikly jen krátce před volbami (Sluha lidu, Opoziční platforma, Hlas i černý kůň voleb, Ukrajinská strategie dosluhujícho premiéra Volodymyra Hrojsmana).

I Zelenského straně tak hrozí, že se za dva až tři roky – až se ukáže, že to se slibovanými změnami nebude tak snadné – propadne do politického suterénu. A zřejmě jen oligarchové jako hlavní figuranti místní politiky, stejně jako peníze jako jejich nástroje přežijí i nadále.