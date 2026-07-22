Zelenskyj jednal s Američany před jejich schůzkou s Lavrovem. Řešili, jak přiblížit mír

„Byla to dobrá a důležitá konverzace o tom, jak posílit diplomacii a přiblížit mír. Mír je potřeba – na čestný mír je Ukrajina již dlouho připravena,“ napsal Zelenskyj na sociální síti.
„Naše týmy zůstávají v úzkém kontaktu, mimo jiné i proto, abychom pokračovali v práci na všem, o čem jsme diskutovali. Děkuji Steveovi a Jaredovi za osobní úsilí o mír. Děkuji prezidentu Trumpovi a americkému lidu za trvalou podporu,“ dodal ukrajinský prezident.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov má ve čtvrtek v Manile jednat s americkým protějškem Markem Rubiem. Očekává se, že jedním z témat setkání budou právě i uvázlé mírové rozhovory s Ukrajinou, které se USA snaží zprostředkovávat.
Spojené státy se od loňského návratu Donalda Trumpa do Bílého domu snaží mezi Kyjevem a Moskvou zprostředkovat mírovou dohodu. Naposledy se američtí, ruští a ukrajinští vyjednávači sešli 17. a 18. února v Ženevě, před tím dvakrát jednali v Abú Zabí. Ani tři kola těchto rozhovorů nikam nevedla.
Klíčovým sporným bodem zůstává požadavek Ruska na vydání celého ukrajinského Donbasu, včetně té části, kterou ruská armáda ani za čtyři roky války a přes vysoké ztráty nedokázala dobýt. Ukrajina se odmítá vzdát svého území a navrhuje příměří na základě stávající linie fronty.