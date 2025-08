TASS odkazuje také na bývalého důstojníka švýcarské armády Ralfa Bossharda, který údajně zastává názor, že nahrazení Zelenského je „nezbytnou podmínkou“ pro to, aby „Ukrajina vedla seriózní jednání o příměří“. Zjevně si to západní země „opravdu přejí“, domnívá se podle agentury bývalý zvláštní vojenský poradce generálního tajemníka Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

„Údaje ruské Služby zahraniční rozvědky (SVR) o tom, že se představitelé Spojených států a Velké Británie dohodli na nahrazení Volodymyra Zelenského, signalizují připravenost západních zemí vážně jednat o urovnání konfliktu na Ukrajině,“ citoval TASS Bossharda.

„Už dříve bylo jasné, že Západ už Zelenského nechce. A v jednáních by se s (ruským prezidentem Vladimirem) Putinem nemohl vyrovnat,“ domnívá se dále Bosshard podle TASS. Podle jeho názoru je nyní otázkou, jak na tuto zprávu zareaguje Ukrajina. „Dovolí si prostě si nechat vnutit západního kandidáta? A jak na to zareagují ostatní přední politici?“ dodal expert.

Ruská zahraniční rozvědka dříve informovala, že se Washington a Londýn na tajné schůzce dohodly nominovat Zalužného na post prezidenta Ukrajiny. Agentura poznamenala, že dohoda osvětluje pozadí nedávného skandálního pokusu Zelenského omezit pravomoci místních protikorupčních orgánů.

Ruská zahraniční rozvědka rovněž poznamenala, že rozhodnutí o jeho nahrazení je klíčovou podmínkou pro resetování vztahů Kyjeva se západními partnery, především s Washingtonem, a pro to, aby Západ nadále poskytoval pomoc Ukrajině v její konfrontaci s Ruskem.

Ruská tvrzení žádné seriózní západní zdroje přinejmenším prozatím nijak nepotvrzují. Mohou nicméně nastiňovat, co si ve skutečnosti přeje sama Moskva: tedy zbavit se Zelenského. Putin o něm mluví dlouhodobě s takovým despektem, že mu může i teoreticky uškodit s ním v budoucnu osobně jednat.

Zalužnyj byl svého času, když se mu podařilo zastavit ruskou invazi, nejpopulárnější člověk na Ukrajině. Spekulovalo se už dříve o možnosti, že by Zelenského nahradil. Ale jako kandidát v regulérních volbách. TASS svou tezí naznačuje to, co Moskva tvrdí oficiálně: že v čele Ukrajiny jsou jen západní loutky a že Zelenského postavení, byť podložené řádnými volbami, je nelegitimní.

A kdo je to Ralf Bosshard? Taková oblíbená postava Rusů. Při útoku Ukrajinců v Kurské oblasti například, opět podle TASS, tvrdil, že se do dvou týdnů dají na útěk. Nakonec je ruská armáda po dlouhých měsících úsilí vytlačila. A to ještě za pomoci severokorejských vojáků.