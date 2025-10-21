„Železná lady“ Sanae Takaičiová se stala první premiérkou v historii Japonska

Takaičiovou, která vytvořila koalici s menší Japonskou stranou inovace, známou jako Ishin, podpořilo 237 zákonodárců ve 465členné dolní komoře. Její zvolení následně potvrdila i horní komora japonského parlamentu a Takaičiová tak bude moci večer složit přísahu jako první premiérka japonské vlády po 103 mužských předchůdcích.
Agentura AP, která Takaičiovou označuje za ultrakonzervativní, očekává, že tato chráněnka zavražděného expremiéra Šinzóa Abeho a obdivovatelka britské Margaret Thatcherové bude usilovat o změny japonské pacifistické ústavy a o posílení japonské armády i ekonomiky. Vzhledem ke své oblibě Thatcherové si Takaičiová od zahraničních médií vysloužila přezdívku „Železná lady“.
Nedávno prohlásila, že nebude váhat požadovat nová jednání o clech s USA, pokud by některé části dohody byly pro Japonsko „nespravedlivé nebo škodlivé“, poté však svůj postoj poněkud zmírnila.
Na začátku října poblahopřál Takaičové ke zvolení předsedkyně strany i americký prezident Donald Trump. „Je to vysoce respektovaná osoba s velkou moudrostí a silou,“ uvedl k jejímu zvolení.
V otázkách zahraniční politiky je předsedkyně strany LDP známá svými nacionalistickými názory a zastává tvrdé postoje ve vztazích k Číně nebo Jižní Koreji. Nedávno například kritizovala represe Pekingu vůči Mongolům ve Vnitřním Mongolsku a vyzvala k jednotě za účelem obrany svobody, právního státu a základních lidských práv.
Zvolení bývalé televizní moderátorky bubenice v metallové kapele může znamenat obrat i v sociálních otázkách, Takaičiová se staví proti manželství stejnopohlavních párů a vystupuje stejně negativně i proti legislativě umožňující vdaným ženám ponechat si svá rodná jména, což označuje za nerespektování tradice.