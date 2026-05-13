Železo a Kopí. Policie v Berlíně podnikla masivní razii kvůli přestřelkám na ulicích

„Každý, kdo kvůli zbraním činí naše ulice nebezpečné, plně pocítí tvrdost právního státu,“ prohlásila berlínská senátorka pro vnitro Iris Sprangerová, jejíž funkce odpovídá zemské ministryni vnitra. Poznamenala, že berlínská regionální vláda a také grémium zemských ministrů vnitra stojí za iniciativou žádající zpřísnění příslušných zákonů. „Nyní je na řadě spolková vláda,“ dodala.
Agentura DPA uvedla, že berlínský zemský kriminální úřad kvůli rozšířené násilné kriminalitě v hlavním městě včetně četných případů použití střelných zbraní zřídil zvláštní jednotku Ferrum (Železo). Speciální vyšetřovací tým Telum (Kopí) ustavilo i státní zastupitelství.
Německé policejní odbory GdP, které jsou největší odborovou organizací policistů v Německu, uvedly, že dnešní zátah se intenzivně připravoval několik měsíců. Poznamenaly, že policie chce skoncovat s vlnou přestřelek na ulicích a rozbít zločinecké sítě. Odbory dodaly, že kvůli tomuto úkolu potřebuje policie více možností, jak efektivně odposlouchávat telefony podezřelých, ukládat data a vyhodnocovat je s pomocí moderních programů.
V roce 2025 zaznamenala berlínská policie 1119 případů s použitím střelných zbraní, z toho u 515 incidentů se střílelo. Polovinu všech případů pak tvořily výhrůžky. Ve srovnání s rokem 2024 se počet případů, při kterých se zbraní hrozilo, případně se z ní střílelo, zvýšil o 68 procent, uvedla DPA.