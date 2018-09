Zeman zahájil třídenní návštěvu Německa, v pátek bude jednat s německým prezidentem

BERLÍN Český prezident Miloš Zeman přiletěl ve středu odpoledne do Berlína. Třídenní oficiální návštěvu spolkové republiky zahájí v podvečer schůzkou s bývalým eurokomisařem Günterem Verheugenem. Vrchol cesty nejvyššího české představitele přijde v pátek, kdy bude jednat se spolkovým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem a s kancléřkou Angelou Merkelovou.

Letecký speciál s prezidentem v Berlíně přistál kolem 15:20 SELČ. Návštěva Německa je třetí ze Zemanových cest do sousedních zemí od jeho letošního znovuzvolení do funkce. Už takto navštívil Slovensko a Polsko, do Rakouska se chystá na jaře příštího roku.



Do německé metropole dorazil Zeman nedlouho po českém premiérovi Andreji Babišovi, který na svou první oficiální návštěvu Německa zavítal 5. září. Také témata diskuzí obou politiků s kancléřkou Merkelovou by měla být velmi podobná. Zeman chce s šéfkou německé vlády v pátek odpoledne hovořit o migraci, bilaterální ekonomické spolupráci, politické situaci v obou zemích nebo o Rusku a Evropské unii.

S prezidentem Steinmeierem, který Zemana v pátek před polednem přivítá s vojenskými poctami, hodlá jeho český protějšek zase probrat například přeshraniční spolupráci, reformu Evropského parlamentu nebo evropský rozpočet.

Ve čtvrtek Zemana čeká návštěva Postupimi a schůzka s braniborským ministerským předsedou Dietmarem Woidtkem. Vpodvečer se pak sejde se zástupci německých firem, které investují v Česku.