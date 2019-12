Země je kvůli brexitu rozdělená. Spojené království, jak ho známe, může skončit, říká expert

EDINBURGH (od našeho zpravodaje) Brexit všechno zhoršil a zvýraznil rozpory, říká profesor z University of Edinburgh Alan Convery. Domnívá se, že pokud nedojde na vítězství Borise Johnsona, hrozí, že Británie bude opět nucena rozhodovat o brexitu.

O čem jsou pro Brity nadcházející volby?

Především o brexitu. Celé volby máme jen kvůli brexitu. Labouristé se snažili volby učinit i o zdravotnickém systému, ale brexit je číslo jedno. Ve Skotsku je téma brexitu navíc spojené s nezávislostí.

Jak si myslíte, že volby dopadnou?

V současnosti jsou podle průzkumů ve hře dva scénáře: většinová vláda Borise Johnsona, nebo tzv. „hung parliament“ (situace, kdy musí být zformována menšinová vláda, nebo koalice – pozn. red.). Jediné, o čem jsou analytici přesvědčení, že nebude, je vláda Labouristické strany. Na stranu druhou se všechny průzkumy spletly při posledních volbách, takže těžko říct.

Dr Alan Convery je profesorem University of Edinburgh. Zaměřuje se na konzervatismus v Británii.

Mohl by Boris Johnson sestavit koaliční vládu?

Nemyslím, že to bude možné. Spolupracovala by s ním jen severoirská DUP, ale ta by po něm požadovala změnu dohody o brexitu, což on neudělá. Johnson musí získat většinu, jinak nezůstane u vlády. Pokud ji získá, dojde na brexit. Pokud ne, pak je zde vysoká pravděpodobnost, že bude další referendum o brexitu.

V posledních měsících se v parlamentu často stávalo, že někteří konzervativní poslanci zradili stranu a hlasovali proti ní. Mohlo by se to opakovat?

Je to velice nepravděpodobné. Johnson všech 20 rebelujících poslanců vyloučil ze strany a zpět přijal jen 10. A všechny z nich navíc donutil podepsat dokument, který říká, že při budoucím hlasování o brexitu budou hlasovat pro jeho dohodu. Možná budou rebelovat příští rok, ale při prvním hlasováním má Johnson podporu zajištěnou.

V čem je Skotsko důležité v těchto volbách?

Myslím, že Skotsko je důležité především svou zajímavostí, že volby zde nejsou jen o brexitu, ale také o referendu o nezávislosti. Přestože Konzervativní strana tuto myšlenku naprosto zamítla a labouristé řekli jen: možná jej připustíme, pokud budeme mít menšinovou vládu.

Zároveň Boris Johnson bude potřebovat každý hlas a doufá, že skotští konzervativci získají většinu ze současných 13 křesel. Pokud by neuspěli, hrozí, že Johnson nezíská většinu.

Je nějaký rozdíl mezi skotskými konzervativci a britskou Konzervativní stranou?

V zásadě jsou stejná strana, přestože má každá svého lídra. Není mezi nimi tak velký rozdíl, jako například mezi CDU a CSU v Německu. V parlamentu hlasují všichni společně a vedení Toryů by ani nepřipustilo jinou alternativu.

Změnila se nějak Konzervativní strana pod vedením Borise Johnsona?

Rozhodně se stala mnohem více probrexitovou stranou, a především podporuje i myšlenku tvrdého brexitu. Boris Johnson změnil i politickou deklaraci dohody o brexitu, aby zdůraznil rozdíly mezi EU a Spojeným královstvím. Řadě lidí se to nelíbilo a tak je možné, že Toryové ztratí voliče i kvůli tomu.

Premiér zároveň slíbil i mnohem větší utrácení z rozpočtu – na zdravotnictví, bezpečnostní složky atd. Johnson také přišel o podporu severoirské DUP, protože jeho dohoda o brexitu počítá se zavedením cel, což DUP odmítá.

Myslíte, že je možné referendum o nezávislosti ve Skotsku, i kdyby zvítězil Boris Johnson?

Konzervativci sice tuto možnost vyloučili a mohou i dlouho odolávat, ale v roce 2021 budou ve Skotsku parlamentní volby. A pokud v těchto volbách zvítězí Skotská národní strana, která referendum požaduje, pak bude pro Johnsona velice těžké odolávat. Protože právě to se stalo v roce 2011 a tehdejší premiér David Cameron také nakonec ustoupil.

Existuje možnost, že by se od Spojeného království odtrhlo Skotsko i Severní Irsko?

V dlouhodobém horizontu to možnost je. Mezi Severním Irskem, Skotskem a Anglií již mnoho let byly rozpory a problémy, ale až s brexitem se staly neúnosné. Země je velmi rozdělená. Brexit hodně zhoršil vztahy a zvýraznil i problémy v otázce hranic, o kterých prakticky nikdo do té doby nepřemýšlel. Myslím, že to může dojít až do tak nepříjemné situace, že skončí Spojené království, jak jej známe teď. Nestane se to hned, nemusí se to stát vůbec, ale ta možnost tu je.