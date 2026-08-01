Zemětřesení zasáhlo v pátek večer krátce před osmou hodinou oblast takzvaných Flegrejských polí (Campi Flegrei) západně od Neapole.
Ohnisko mělo v hloubce asi tří kilometrů, oznámil italský vulkanologický institut. V noci pak následovaly desítky dalších, méně intenzivních zemětřesení, z nichž největší dnes časně ráno mělo sílu 3,1.
Nejvíce postiženo bylo město Pozzuoli, kde bylo kvůli poškození budov evakuováno na 300 lidí. Hasiči pokračují v kontrolách budov, takže počet evakuovaných se může zvýšit. Zničeno bylo také několik aut, na něž padaly kameny ze skály či ze zřícených zdí.
Flegrejská pole jsou sopka, která vybuchla naposledy v roce 1538. Její kráter o průměru asi 13 kilometrů je velkou atrakcí pro turisty, stejně jako nedaleká sopka Vesuv. Tuto oblast postihují zemětřesení několikrát do roka, například letos v květnu tam zaznamenali otřesy o síle 4,4 stupně, které si ale nevyžádaly zraněné ani větší škody.