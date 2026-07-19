Po zemětřesení v Peru je nejméně pět mrtvých a přes 20 zraněných

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  22:09aktualizováno  22:09
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Nejméně několik mrtvých si vyžádalo zemětřesení v Peru. (19. července 2026)

Nejméně několik mrtvých si vyžádalo zemětřesení v Peru. (19. července 2026) | foto: Reuters

Nejméně několik mrtvých si vyžádalo zemětřesení v Peru. (19. července 2026)
Nejméně několik mrtvých si vyžádalo zemětřesení v Peru. (19. července 2026)
Nejméně několik mrtvých si vyžádalo zemětřesení v Peru. (19. července 2026)
Nejméně několik mrtvých si vyžádalo zemětřesení v Peru. (19. července 2026)
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Nejméně pět mrtvých a přes 20 zraněných si vyžádalo zemětřesení o síle pět a půl, které v sobotu večer zasáhlo andskou oblast středního Peru. Zatím není jasné, kolik lidí se pohřešuje.

Zemětřesení podle americké geologické služby (USGS) udeřilo ve 21:24 místního času (4:24 v neděli SELČ) v oblasti u města Sicaya v departementu Huánuco.

Ohnisko zemětřesení bylo v hloubce deseti kilometrů. Agentura Reuters s odvoláním na peruánské úřady informovala o dvojici zemětřesení o síle 5,1 a 3,7.

Podle předběžných údajů otřesy zničily 48 domů a dalších 18 poškodily, takže kolem 300 lidí skončilo bez střechy nad hlavou a přespávat teď bude ve stanech.

V oblasti nadále pokračují záchranné práce, do nichž jsou nasazeni zdravotníci, policisté i armáda.

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