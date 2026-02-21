O zemětřesení informovalo o tom na svém webu Evropsko-středomořské seismologické centrum. Začalo v 13:44 a dosáhlo hloubky 13 kilometrů.
Zemětřesení potvrdil také vedoucí oddělení seismologie Slovenské akademie věd Kristián Csicsay. Jak dodal, epicentrum se nacházelo na slovensko-maďarské hranici přibližně dva kilometry od Šamorína. Podle něj údaje musí ještě prověřit seismolog.
Šamorín leží asi 20 kilometrů na jihovýchod od Bratislavy.
Právě kvůli malé hloubce a blízkosti k hustě obydleným místům otřesy pocítilo mnoho lidí, píše server pravda.sk. Lidé z okolí epicentra i z Bratislavy na sociálních sítích popisovali, že země se třásla asi pět vteřin.