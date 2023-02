Ztratili blízké a jejich domovy skončily v troskách, oni ale pomáhají dál

„Mnoho z našich místních kolegů hlásí úmrtí v rodině. A hodně z nich rázem přišlo o bydlení. Jejich domy mají buď narušenou statiku nebo jsou jinak poničeny. Zemětřesení totiž zasáhlo Gaziantep, kde je umístěn takový hub nevládních organizací pomáhajících Sýrii a Turecku,“ řekl serveru Lidovky.cz tiskový mluvčí humanitární organizace Člověk v tísni Tomáš Urban.

Jejich úsilí při záchranných akcích ale nepolevilo. Nejsou zprávy o tom, že by někdo z humanitárních týmů odcházel. „Je to pro všechny těžké, mít smrt a zranění nejbližších v týmu, ale ti lidé jsou už z války na mnohé zvyklí, jestli je to tak možné říci. Bojuje se tam už dlouho,“ podotkl Urban.