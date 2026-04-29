V místě jaderných pokusů v nevadské poušti došlo k otřesům o síle Hirošimy

Otřesy přístroje zaznamenaly v 8:06 ráno místního času asi 30 kilometrů jihozápadně od města Alamo a 105 kilometrů severně od Las Vegas. Zemětřesení zaměřilo 49 seizmologických stanic. Otřesy pocítila kromě Las Vegas i města jako Silver Springs, Carson City s Sunrise Manor.
USGS incident vede jako zemětřesení, přičemž ohnisko bylo čtyři kilometry pod zemí. Americká armáda ze své strany každopádně neoznámila, že by nyní v oblasti prováděla jaderné pokusy. Intenzita otřesů by jinak odpovídala síle bomby, která byla v roce 1945 svržena na Hirošimu.
Shodou okolností se otřesy zaznamenaly ve stejné oblasti, kde se v letech 1951 až 1992 prováděly ostré jaderné zkoušky. V lokalitě jich odborníci provedli 928 a mnohé z nich byly v podobě jaderných mraků vidět i z Las Vegas, než se z atmosférických, tedy nadzemních výbuchů přešlo na podzemní testy.
Jaderné zkoušky na zkušební střelnici v Nevadě dosahovaly na Richterově škále, respektive v magnitudo nejčastěji hodnot mezi třemi a šesti stupni.
Americký prezident Donald Trump loni v říjnu oznámil, že nařídil americké armádě po 33 letech okamžitě obnovit testy jaderných zbraní, což média hodnotila jako vzkaz určený jaderným velmocem, a to Rusku a Číně.
„Zjistíte to velmi brzy,“ reagoval pak Trump na dotazy novinářů, jaký je termín zahájení zkoušek.
Přehled zaznamenaných otřesů v nevadské střelnici:
Ty největší testy, jako byl podzemní výbuch Handley v roce 1970, dosáhly síly až 6,1 stupně. Další významné testy se pohybovaly kolem 5,6 až 5,8 stupně (například. v letech 1986 až 1988).
Běžněji se hodnoty pohybovaly v rozmezí 4,5 až 5 stupňů. Například známý test Sedan, při kterém se vytvořil obří kráter, vyvolal seismické vlny odpovídající magnitudu 4,75.
Test o síle 150 kilotun odpovídá přibližně magnitudu 5,6 až 5,8. Menší testy kolem 10 až 20 kilotun, což je srovnatelné s bombou svrženou na Hirošimu, generovaly otřesy o síle zhruba 4,0 až 4,8 stupně.