Ničivé otřesy o síle 7,5 a 7,2 zasáhly 24. června večer severovenezuelský stát La Guaira. Rodríguezová uvedla, že zemětřesení mimo jiné nepřežil skoro nikdo z úředních činitelů tohoto státu.
Caracas podle Rodríguezové okamžitě požádal o mezinárodní pomoc a nyní se dočkal asistence od Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Společně s první zmíněnou institucí nyní Venezuela vytvoří fond o objemu 200 milionů dolarů (4,2 miliardy korun), který poslouží k obnově zničených oblastí, uvedla Rodríguezová.
Zároveň budou pokračovat pátrací a záchranné práce v naději na nalezení dalších přeživších. Dosud poslední vyproštění živého člověka z trosek oznámili záchranáři ve čtvrtek, osm dní po katastrofě. Rodríguezová uvedla, že ani při očekávaném vysokém počtu obětí nebudou lidé pohřbíváni do anonymních hromadných hrobů.
Na severu Venezuely pracují od minulého týdne týmy záchranářů z více než dvaceti zemí, včetně Česka. Rodríguezová poděkovala za vyslání záchranných týmů, jmenovitě vyjádřila vděk americkému prezidentu Donaldu Trumpovi a salvadorskému lídrovi Nayibu Bukelemu.
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1. července 2026