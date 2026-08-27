Jeho snímek obletěl svět. Zemřel autor slavného „Výbuchu radosti“ Slava Veder

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  7:49aktualizováno  7:49
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Fotograf Slava „Sal“ Veder drží 13. ledna 2008 v sanfranciském studiu Left...

Fotograf Slava „Sal“ Veder drží 13. ledna 2008 v sanfranciském studiu Left Space kopii své Pulitzerovou cenou oceněné fotografie „Burst of Joy“. | foto: ČTK

Fotograf agentury AP Slava „Sal“ Veder drží 7. května 1974 v San Francisku...
Výbuch radosti. Plukovník Robert L. Stirm se na letecké základně Travis v...
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Hanoj. Američtí zajatci se chystají na odlet domů. (16. března 1973)
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Ve věku 99 let zemřel americký fotograf Slava Veder, který se proslavil emotivním snímkem z března 1973 zachycujícím radostné setkání rodiny s příslušníkem letectva USA propuštěným z vietnamského zajetí. Dnes o tom informovala agentura AP.

Za zmíněnou fotografii známou jako Burst of Joy (Výbuch radosti) získal Veder v roce 1974 Pulitzerovu cenu.

Veder, který dlouhodobě pracoval pro AP, zemřel 22. srpna, osm dní před stými narozeninami. Informace o jeho skonu, který dnes rodina potvrdila, se dostala do médií až nyní.

Svůj slavný snímek pořídil na Travisově letecké základně v Kalifornii, kde s dalšími fotografy dokumentoval návrat amerických válečných zajatců z Vietnamu. Všiml si, jak k příslušníkovi letectva Robertu Stirmovi, který se po pěti letech vracel ze zajetí, nadšeně běží jeho čtyři děti.

„I na dálku bylo vidět, co cítí. Bylo to všude kolem nich, v jejich tvářích, v tom, jak se děti rozběhly,“ vypověděl v pozdějším rozhovoru Veder.

Snímek se stal jedním ze symbolů konce amerického zapojení do války ve Vietnamu. Pro Stirma však daný okamžik podle AP znamenal i zlomené srdce, neboť po propuštění mu předal kaplan dopis od manželky Loretty žádající o rozluku. O rok později se dvojice rozvedla. Stirm zemřel v roce 2025.

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