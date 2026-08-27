Jeho snímek obletěl svět. Zemřel autor slavného „Výbuchu radosti“ Slava Veder

Za zmíněnou fotografii známou jako Burst of Joy (Výbuch radosti) získal Veder v roce 1974 Pulitzerovu cenu.
Veder, který dlouhodobě pracoval pro AP, zemřel 22. srpna, osm dní před stými narozeninami. Informace o jeho skonu, který dnes rodina potvrdila, se dostala do médií až nyní.
Svůj slavný snímek pořídil na Travisově letecké základně v Kalifornii, kde s dalšími fotografy dokumentoval návrat amerických válečných zajatců z Vietnamu. Všiml si, jak k příslušníkovi letectva Robertu Stirmovi, který se po pěti letech vracel ze zajetí, nadšeně běží jeho čtyři děti.
„I na dálku bylo vidět, co cítí. Bylo to všude kolem nich, v jejich tvářích, v tom, jak se děti rozběhly,“ vypověděl v pozdějším rozhovoru Veder.
Snímek se stal jedním ze symbolů konce amerického zapojení do války ve Vietnamu. Pro Stirma však daný okamžik podle AP znamenal i zlomené srdce, neboť po propuštění mu předal kaplan dopis od manželky Loretty žádající o rozluku. O rok později se dvojice rozvedla. Stirm zemřel v roce 2025.