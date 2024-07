Zemřel Jon Landau, producent kasovních trháků Titanic a Avatar

„Jon byl vizionář, jehož mimořádný talent a vášeň přivedly na filmové plátno některé z nezapomenutelných příběhů,“ uvedl Alan Bergman ze společnosti Disney Entertainment, který označil Landaua za úspěšného a ikonického producenta.

Landau začal pracovat ve filmovém průmyslu v 80. letech. V roce 1997 vsadil na talent režiséra Jamese Camerona a stal se producentem jeho filmu o ztroskotání zaoceánské lodi Titanic. Sázka se vyplatila.

Titanic se stal prvním filmem na světě, jehož příjmy ze vstupného v kinech na celém světě překonaly hranici jedné miliardy dolarů. Film také získal jedenáct Oscarů včetně sošky za nejlepší film. S Cameronem pak Landau pokračoval ve spolupráci na filmech Avatar a pokračování Avatar: The Way of Water.

Cameron ve svém prohlášení vzpomíná na „drahého přítele a mého nejbližšího spolupracovníka v posledních 31 letech“. „Jeho odkazem nejsou jen filmy, které vytvořil, ale i osobní příklad, který dal - nezdolný, starostlivý, inkluzivní, neúnavný, pronikavý a naprosto jedinečný,“ uvedl režisér.

Landau se narodil do rodiny známých televizních a filmových producentů a později působil ve významných firmách amerického filmového průmyslu. „Neumím hrát, neumím skládat hudbu, neumím vytvářet vizuální efekty, a to je předpokládám důvod, proč jsem producentem,“ uvedl Landau, když přebíral spolu s tvůrci Oscara za nejlepší film, který dostal snímek Titanic.