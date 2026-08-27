Zemřel bosenskosrbský válečný zločinec Mladić. Za genocidu si odpykával doživotí

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  14:46aktualizováno  15:13
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Bývalý vůdce armády bosenských Srbů Ratko Mladič u tribunálu v Haagu. (8....

Bývalý vůdce armády bosenských Srbů Ratko Mladič u tribunálu v Haagu. (8. června 2021) | foto: Reuters

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Ve vězení v nizozemském Haagu zemřel ve věku 84 let válečný zločinec Ratko Mladić. Někdejší velitel bosenskosrbské armády si odpykával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, jichž se dopustil během války v Bosně v 90. letech minulého století. Podle agentury AFP zemřel v haagské vězeňské nemocnici poté, co prodělal několik mrtvic.

Bělehrad i Mladičova rodina dříve žádaly jeho propuštění ze zdravotních důvodů, ale žádost byla zamítnuta s odůvodněním, že odsouzený má ve vězení přístup k řádné lékařské péči.

Mladić je považován za jednoho z hlavních aktérů krvavých etnických čistek provázejících válku v mnohonárodnostní Bosně, která si vyžádala kolem 100 tisíc lidských životů. Zhruba 2,2 milionu lidí bylo vyhnáno ze svých domovů nebo bylo nuceno je opustit.

Po válce Mladić šestnáct let unikal spravedlnosti. Zatčen byl v roce 2011 na severu Srbska a nedlouho poté vydán Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY).

Ten ho v roce 2017 odsoudil na doživotí za řadu zločinů, mimo jiné za genocidu v souvislosti s masakrem ve Srebrenici, za terorizování civilistů při obléhání Sarajeva, za zločiny proti lidskosti a za etnické čistky v řadách bosenských Muslimů (dnes Bosňáků) a bosenských Chorvatů během války v Bosně v letech 1992 až 1995. V roce 2021 tribunál v Haagu po Mladičově odvolání trest potvrdil.

8. června 2021
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