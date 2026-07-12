Zemřel bývalý emír Kataru. „Moderní architekt země“ ji vedl v době expanze

Autor: ,
  21:30aktualizováno  21:30
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Katarský emír Tamim bin Hamad bin Chalífa Sání (26. března 2022)

Katarský emír Tamim bin Hamad bin Chalífa Sání (26. března 2022) | foto: Profimedia.cz

V kazachstánské Astaně se uskutečnil asijský summit. V přední řadě zleva jsou...
Katarský emír šajch Hamad bin Chalífa Sání.
Katarský emír Hamad bin Chalífa Sání na summitu Ligy arabských států navrhl
Katarský emír Tamím bin Hamad bin Chalífa Sání na summitu v Al-Ula v Saúdské...
5 fotografií
Ve věku 74 let zemřel bývalý emír Kataru Hamad bin Chalífa Sání. Zemi vedl v letech 1995 až 2013. S odvoláním na vládu v Dauhá to uvedla stanice BBC News, podle níž byl bin Chalífa Sání jednou z klíčových postav moderních dějin země ležící v Perském zálivu. Média ho označují za jednoho z architektů moderního Kataru, jenž vedl zemi v období hospodářského růstu.

Klan Sáníů vládne Kataru od roku 1825. Hamad bin Chalífa Sání se dostal k moci v roce 1995 při pokojném palácovém převratu. V roce předal moc synovi, tehdejšímu korunnímu princi Tamimovi.

Svůj krok zdůvodnil tím, že je čas pro novou generaci. Rozhodnutím dobrovolně abdikovat ve prospěch syna mnohé překvapil, něco takového se stalo prvně v novodobé historii arabského světa, napsala AFP.

Bin Chalífovi Sánímu je připisována zásluha na přeměně země v bohatou mocnost, a to díky obrovským zásobám zemního plynu, uvedla BBC.

Když se ujímal moci, Katar řešil tenčící se zásoby ropy a nedostatek financí. Za vlády Hamada bin Chalífa Sáního se země stala předním producentem a exportérem zkapalněného zemního plynu a významným hráčem na regionální i mezinárodní scéně.

Jeho vládu provázely také kontroverze, jako bylo třeba pořádání mistrovství světa ve fotbale. Katar získal v roce 2010 právo hostit světový šampionát v roce 2022, ale výběr provázela obvinění z korupčních skandálů a později Katar čelil kritice v souvislosti se zacházením se zahraničními pracovníky. Předmětem kritiky byla podle médií také situace týkající se lidských práv v zemi.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.