Zemřel ekonom János Kornai. Kritikovi plánovaného hospodářství bylo 94 let

Po studiu ekonomie na budapešťské univerzitě pracoval v letech 1955 až 1958 v Ekonomickém ústavu Maďarské akademie věd. V letech 1958 až 1963 působil jako ekonom v plánovacích ústavech lehkého průmyslu a v roce 1961 obhájil titul doktor prací o nadměrné centralizaci. Následovala dlouhá řada hostujících profesur na London School of Economy, Stanfordově univerzitě (1968 a 1973), dále na Yale University, Princeton University, na univerzitách ve Stockholmu, Ženevě, Mnichově a v letech 1985-1986 na Harvardu.

János Kornai, a towering figure in Hungarian economics and academia passed away today.



Beyond his influential work, he was kind, humble and a mentor to so many. I will always remember how he sat with us at Kenneth Arrow's seminar, waiting his turn to ask a question. RIP.