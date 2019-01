Zemřel ‚živý bůh‘ Shivakumara Swami. Hinduistickému duchovnímu vůdci bylo 111 let

Karnátaka V Indii zemřel ve věku 111 let hinduistický duchovní vůdce Shivakumara Swami. V pondělí zesnulý Swami stál přes osmdesát let v čele kláštera Siddaganga. Oceňován byl zejména pro svoji humanitární činnost, za kterou v roce 2015 obdržel i státní vyznamenání. Během života založil více než sto vzdělávacích institucí.

Swami byl jedním z nejstarších úředně ověřených žijících lidí v Indii. V indickém státě Karnátaka, ve kterém se klášter Siddaganga nachází, byl považován za ztělesnění boha.



Narodil se v roce 1907 v tehdejším Maisůrském království, na jehož území se v současnosti rozprostírá indický stát Karnátaka. Měl bakalářský titul z umění, na vysoké škole, ale absolvoval i kurzy fyziky a matematiky. Mluvil třemi jazyky, kromě angličtiny i sánskrtem, který je hlavním liturgickým jazykem hinduismu, a místním jazykem kannada.

Po smrti svého blízkého přítele byl jmenován do čela hinduistického kláštera Siddaganga. Swami do řádu oficiálně vstoupil 3. března 1930, v jeho čele setrval až do konce svého života.

Svůj další život zasvětil budování různých vzdělávacích institucí, od školek až po vysoké školy. Celkem jich založil 132. Instituce se přitom zaměřovaly nejen na výuku moderní vědy, ale i na výuku tradičního sánksrtu. Umožňoval studium dětem ve věku od 5 do 16 let ze všech regionů, kast a všech náboženských vyznání. Kromě toho jim poskytoval zdarma jídlo, stejně jako všem poutníkům a návštěvníkům.

Swami byl od roku 2016 několikrát hospitalizován v nemocnici, mimo jiné se žloutenkou nebo zápalem plic. V prosinci loňského roku podstoupil bypass jater a odstranění žlučníku. Ačkoliv operace dopadla dobře a byl brzy propuštěn, objevila se u něj plicní infekce.

Naposledy byl hospitalizován na začátku ledna, jeho stav se postupně zhoršoval. Minulý týden byl na své přání převezen zpět do kláštera Siddaganga, kde v pondělí zemřel. Vláda Karnátaka vyhlásila po skonu Swamiho třídenní státní smutek.